Překvapili mě někteří lidé, kterým jsem věřil, říká bývalý hejtman Vondrák

Poté, co v lednu při prezidentských volbách Vondrák podpořil kandidáta Petra Pavla proti svému tehdejšímu stranickému šéfovi Andreji Babišovi, začal opouštět jednu funkci za druhou. Vše završila čtvrteční rezignace na funkci hejtmana, čímž zřejmě Vondrák předešel svému odvolání.

„Je mi to líto, protože jsem se domníval, že si můžeme na konci volebního období příští rok na podzim podat ruce a říct, že jsme pro kraj udělali, co jsme mohli. Takhle to má prostě hořkou příchuť a určitě to nepomůže ani kraji,“ řekl čtyřiašedesátiletý Vondrák.