Vondrák se vrací do politického boje, stal se krajským volebním lídrem STAN

Vondrák přiznal, že STAN jeho politickým názorům vyhovuje více, než v posledních letech hnutí ANO. „Věříme v dvouciferný výsledek ve volbách,“ konstatoval Vondrák.

Čtyřiašedesátiletý Ivo Vondrák rezignoval na post hejtmana letos v červnu, čímž předešel svému odvolání. O do té doby neotřesitelnou pozici přišel poté, co v lednu při prezidentských volbách veřejně řekl, že dá hlas Petru Pavlovi, protože protikandidát, Vondrákův stranický šéf Andrej Babiš, se podle něj pro tuto pozici nehodí.

Nejprve si to hnutí ANO vyřídilo na ostravské radnici, kde za stejný „prohřešek“ zbavili funkcí primátora Tomáše Macuru a jeho dvě náměstkyně Kateřinu Šebestovou a Zuzanu Bajgarovou.

A pak přišel na řadu Vondrák. Ten byl sice přesvědčen, že své místo uhájí, údajně totiž měl podporu i svých regionálních spolustraníků. Jenže tlak z Prahy byl silnější a nakonec i on musel skončit.

Zůstal krajským zastupitelem a poslancem, přičemž jeho vztahy s hnutím ANO jsou na bodu mrazu. Ostatně nyní vůči svému bývalému hnutí nešetří kritikou.

Vondrák už také založil krajský zastupitelský klub. S dalšími třemi krajskými zastupiteli reprezentuje OK, což znamená Otevřeně a konstruktivně.

Do voleb však vyrazí v dresu STAN. To se při minulých krajských volbách v roce 2020 do zastupitelstva vůbec nedostalo, když v koalici se Zelenými a Nezávislými získalo jen 4,3 procenta hlasů.

Část hejtmanské rezignační řeči Ivo Vondráka letos v červnu