Horník přežil výbuch ve Stonavě, čtvrt roku po tragédii už rehabilituje

Pacient už se léčí na standardním oddělení, je v kontaktu s rodinou i přáteli a podle lékařů je ve velmi dobré psychické kondici. Před propuštěním do domácího léčení bude však muset podstoupit ještě drobné operační zákroky na hlavě.

„Jsem přesvědčený, že v běžném životě nebude mít vážnější komplikace a návrat do společnosti a k rodině bude plynulý a dobrý. Kvalita jeho života bude právě díky jeho psychice na velmi dobré úrovni,“ uvedl primář oddělení rekonstrukční chirurgie Ladislav Petráš.

Pravidelné cvičení pomáhá

Podle něj se nyní muž připravuje na odchod domů. „Popálené plochy jsou z velké části zhojeny. Pacient využívá možnosti intenzivně rehabilitovat,“ doplnil primář. Podle něj by se muž měl rehabilitaci věnovat i po návratu domů.

Popálený horník potvrdil, že se cítí dobře. Víceméně ho nic nebolí, zranění cítí, jen když se dotýká hlavy.

„Vím, že jsem se do takového stavu dostal jen díky práci zdejších lékařů a sester. Nejhorší jsou ruce, ale snažím se a poctivě cvičím. Třeba s balonkem nebo gumou. Už se moc těším na procházky s vnukem. Nikdy jsem se nebál fárat a ani mě nikdy nenapadlo, že se mi něco takového může stát,“ uvedl prostřednictvím tiskové zprávy nemocnice popálený muž.

Neštěstí se stalo loni 20. prosince v severní lokalitě Dolu ČSM. V oblasti 29. sloje explodoval metan a následně tam vypukl požár. Při výbuchu zemřelo třináct lidí a dalších deset bylo zraněno, v nemocnicích skončili tři lidé. Jeden byl ale propuštěn krátce po hospitalizaci, další pak později.

Na povrch se záchranářům podařilo dostat zpočátku jen tělo jedné oběti. Další tři mrtvé vyprostila šestičlenná četa záchranářů o několik dní později, když na místě neštěstí dělala předběžný průzkum. Ostatky zbývajících devíti horníků stále zůstávají pod zemí a bude tomu tak nejméně do dubna.

Před dvaceti lety by neměl šanci na přežití

Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FN Ostrava, jejíž odborníci o popáleného horníka pečují, je jedním ze tří center v České republice, které zajišťuje superspecializovanou péči.

Ročně hospitalizují kolem 600 pacientů. Třetinu tvoří děti a domácí úrazy. Muže popáleného po výbuchu metanu tady naposledy léčili v roce 2015. Měl popáleniny na téměř 90 procentech těla a po specializované několikaměsíční léčbě dnes žije běžný rodinný život.

„Ještě před dvaceti lety by takto popálení pacienti neměli šanci na přežití. Díky obrovskému pokroku v chirurgické i intenzivní medicíně se našemu týmu daří takovéto pacienty vrátit zpět do života,“ uvedla přednostka Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Zdenka Němečková Crkvenjaš. Její tým je složený z deseti lékařů a téměř čtyřiceti sester.

V den, kdy od neštěstí uplynulo čtvrt roku, oznámila těžařská společnost OKD, že o sto tisíc korun zvyšuje jednorázové odškodnění rodinám třinácti horníků, kteří při neštěstí zemřeli. Jednorázové odškodnění se tak zvedne z 240 tisíc na 340 tisíc korun.

Čidla na metan nevykazovala nic mimořádného před výbuchem, řekl výkonný ředitel OKD

„Vyplaceno bude manželce a každému nezaopatřenému dítěti. Pokud zemřelí horníci žili s rodiči, dostanou dohromady 340 tisíc korun i oni,“ řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský. Stejnou částku vyplatí OKD i v případě, že s horníkem žil v jedné domácnosti jen jeden z rodičů.

Pozůstalí budou mít podle Čelechovského rovněž nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených s léčením nebo pohřbem.

„Jedná se například o náhradu za přípravu pohřbu, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně dvacet tisíc korun,“ uvedl. Uhelná společnost začala jednorázové odškodnění vyplácet už koncem ledna. V případě, že některé rodiny už peníze dostaly, bude jim rozdíl doplacen.

Bolest snad trochu zmírní peníze ze sbírek

Pozůstalí mají také nárok na náhradu nákladů na výživu, tedy takzvanou rentu.

„Bude příslušet pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat,“ uvedl Čelechovský. Pozůstalí budou rentu dostávat tak dlouho, jak dlouho by jim byl povinen platit výživu horník, nejdéle však do měsíce, kdy by horník dosáhl 65 let. Renta bude v rozmezí od 50 do 80 procent průměrného výdělku zaměstnance, podle toho, kolik lidí živil.

Vedení společnosti OKD se současně rozhodlo, že pro postižené rodiny vyčlení i částku 15 milionů korun, která bude prostřednictvím Nadace OKD přerozdělena mezi pozůstalé českých i polských horníků. Nadace už dříve prostřednictvím sbírky získala na pomoc rodinám horníků 2,7 milionu korun.

Tyto peníze a nově i přidělených patnáct milionů korun nadace pozůstalým rozdělí do konce dubna, uvedla ředitelka nadace Karolína Preisingerová. Další sbírku, tentokrát výhradně určenou dětem horníků, organizoval Spolek svatá Barbora. Celkem se na ní sešlo víc než čtyři miliony korun.

