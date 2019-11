Opava opět řeší odprodej Dukelských kasáren, cenu město nestanovilo

„Chceme po zhruba deseti letech dořešit tento nevyužitý prostor. Máme za sebou kontrolu kapacity sítí od energií přes vodu po plyn a další. Radní teď schválili odprodej,“ informoval primátor Opavy Tomáš Navrátil.



Na prodej je takzvaná část B, středová část kasáren, jež zabírá 3,5 z celkových 11 hektarů jejich rozlohy. Spodní část kasáren s označením A, plocha s historickými budovami přilehlá k ulici Sokolovské, zůstane městu, v zadní části značené písmenem C je lehký průmysl.

Zájemci musí respektovat architektonickou studii z roku 2017, již si nechala Opava zpracovat, když loni nabídla k prodeji sektory A i B. Přihlásili se tehdy tři developeři, město dokonce vybralo vítěze, ale ze spolupráce sešlo. Studie počítá s bytovými domy maximálně o šesti podlažích, zelení, službami a veřejným prostorem. Celý areál musí být volně přístupný, aby tam vznikla nová městská čtvrť.

„Oproti předchozímu plánu chceme plochu prodat včetně budov určených k demolici. Jde o bývalé jídelny, sklady či garáže. Původně se počítalo s demolicí, na niž bylo alokováno zhruba deset milionů korun. Suť by se musela zlikvidovat. Takto to bude efektivnější, moderní metody umožňují využití některých materiálů při nové stavbě,“ dodal Navrátil.

Kolik má developer za nabízenou část kasáren zaplatit, Opava nestanovila. „Samozřejmě své posudky máme, ale necháme to na developerech. Není to jen o ceně, je to o komplexní studii, kterou nám zájemce k lokalitě nabídne,“ dodal. Část A si Opava nechá. „Zde bychom chtěli zachovat historickou podobu budov a v maximální míře využít dostupné dotace,“ sdělil primátor. Tato část je na seznamu strategických investic a už příští rok se pro ni předběžně počítá s 50 miliony. Měly by tam být startovací byty.