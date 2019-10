Domov pro seniory v Orlové účtoval nájemné i klientům ležícím na LDN

Radnice Orlové, která je jeho zřizovatelem, už peníze klientům, případně pozůstalým, vrátila. Náprava ale trvala tak dlouho, že se jí někteří senioři nedožili.

Nebýt Jaroslava Mazurka, nemusela přijít vůbec. Bratr jedné z poškozených poprvé upozornil zástupce Vesny na nesrovnalosti už na konci minulého roku.

„Při stavební rekonstrukci spodních pater Domova Vesna mezi červnem až prosincem minulého roku bylo 19 imobilních klientů, mezi nimiž byla i moje sestra, přemístěno do okolních léčeben dlouhodobě nemocných (LDN), neboť jejich pokoje se staly neobyvatelnými. Jejich pobyt a péče v LDN byl plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Po mé urgenci k zaslání vyúčtování jsem zjistil, že za uvedené období byly z jejího depozitního účtu staženy prostředky za ubytování ve Vesně,“ líčil Mazurek.

Přestože pak byl Mazurek podle svých slov zástupci Vesny přesvědčován, že je vše v pořádku, on se s tím nesmířil a věc dotáhl po více než půl roce k soudu. Ten mu dal za pravdu. „Na konci července soud rozhodl o tom, že Domov Vesna má bezdůvodně získané prostředky ve výši více než 28 tisíc korun vrátit, což učinil o týden později,“ podotkl Mazurek.

Jenže jeho sestra byla jen jednou z poškozených, muž tak o kauze posléze informoval i vedení města.

To, ač je zřizovatelem Vesny, totiž do té doby o případu údajně nevědělo. „Události popsané v ‚Otevřeném dopise Radě města Orlové‘ Jaroslavem Mazurkem jsou velmi závažné. Bohužel vedení města se o nich dozvědělo až právě z dopisu. Okamžitě jsme vrátili peníze a přijali opatření, aby se situace neopakovala,“ sdělila mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

O problému jsme nevěděli, tvrdí město

V současnosti by všichni poškození uživatelé, případně pozůstalí, měli mít podle radnice peníze zpět na svých účtech. „Celá situace byla do 14 dnů vyřešena. Šlo o chybu, ale ne úmysl, na kterém by se někdo obohatil. Peníze zůstaly na účtu domova. Za pochybení považuje vedení města i fakt, že ředitelka Vesny neinformovala o problémech, na něž upozornil pan Mazurek. Kdybychom o celé záležitosti věděli, mohli jsme vzniklou situaci řešit bezprostředně, bez soudních jednání a časových průtahů,“ dodala Cibulková.

Ředitelka Vesny Šárka Botlíková podala rezignaci. Zkontaktovat ji se žádostí o vyjádření se redakci MF DNES nepodařilo.

Domov pro seniory v současnosti, až do vyhlášení nového výběrového řízení, vede městem pověřená Jarmila Berná. „Je smutné, co se stalo, a chápu rozhořčení lidí. Chyba byla napravena, bohužel však pozdě. Domov Vesna se omlouvá za toto pochybení. Děkuji rovněž panu Mazurkovi, že na situaci upozornil,“ uvedla.

Ten nicméně stále cítí trpkost z toho, jak snadno mohlo neoprávněné účtování nájmů seniorům vyšumět.

„Klienti v domovech pro seniory jsou nesmírně vděčni za poskytovanou péči, starostlivost a bezpečí, které jim poskytuje. Zástupci takových zařízení mají u nich bezmeznou důvěru i autoritu. Nikdo z postižených klientů se tak ani po roce neozval, nenamítal,“ podotkl muž, kterého zaráží i neinformovanost města. „Nabízí se otázka, jak ve Vesně probíhala kontrolní činnost zřizovatele, forenzní audity, účetní závěrky, kontroly rozpočtu a podobně,“ dodal Mazurek.