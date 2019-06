Dobrovolné dohody firem s Moravskoslezským krajem pomáhají zlepšit ovzduší

„Všechny aktivity ve prospěch zlepšení ovzduší nad zákonný rámec mají velkou hodnotu. Kraj se každý den musí vypořádávat s dopady těžkého průmyslu, dopravy, škodlivin z Polska a lokálních topenišť. Věřím, že dobrovolné dohody jsou jedním z konkrétních kroků, jak životní prostředí v regionu zlepšit,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák.



Povinnosti z dohod vyplývají pro kraj i pro průmyslové podniky, obě strany se zavazují ke konkrétním investicím. Kraj slibuje nadlimitní čištění silnic či podporu monitoringu stavu ovzduší a výměn kotlů.

Firmy se zavazují k dalším ekologickým investicím, výsadbě zeleně či odstraňování prachu ze zpevněných ploch. U prvních dvou dohod, s Třineckými železárnami a ostravskou společností BorsodChem, padají konkrétní výsledky za první rok smlouvy. Strany ji dodržují.

„Silničáři čistili nejzatíženější oblasti ve čtyřech cyklech od dubna do října. Kraj stálo toto nadlimitní čištění 14,8 milionu korun. Ze 400 kilometrů silnic druhé a třetí třídy bylo odstraněno 1 970 tun nečistot,“ uvedl Vondrák.

BorsodChem má dle dohody nejméně pětinu investic směřovat do ekologických projektů.

„Na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti včetně požární ochrany a ochrany zdraví jsme dali 54 procent investic. Využili jsme je ke zdokonalení technologií, jež ještě více sníží emise do ovzduší, ale i ke zlepšení ochrany vod či snížení surovinové a energetické náročnosti provozu,“ uvedl jednatel firmy Přemysl Antecký.

Více než tři miliony šly do výsadby zeleně a údržby komunikací, další peníze školám zaměřeným na chemii a dětem na ozdravné pobyty.

Ze železáren jde méně odpadu

Třinecké železárny se zavázaly ke snížení spotřeby elektrické energie, vstupních surovin a ke snižování produkce odpadu.

„Na tomto opatření se pracuje trvale a je součástí každé nové investice. Zároveň řešíme několik projektů ke snížení energetické náročnosti a také pracujeme na několika projektech v oblasti nakládání s odpady a jejich dalšího využití,“ sdělila mluvčí huti Petra Macková Jurásková.

Investuje se i do omezení víření prachu, pět milionů v Třinci mířilo do zeleně, 226 školáků z prvního stupně základních škol ve městě za 1,5 milionu na ozdravný pobyt do Tater, přes milion korun na čištění ulic ve městě. Podle kraje i zástupců firem jsou dohody přínosem.

Dílčí opatření mohou být přínosem i podle odborníků. Smysl má třeba odstraňování prachu ze silnic.

„Obecně lze říci, že nadlimitní čištění komunikací je zacíleno na snížení této hlavní části emisí prachu z dopravy. Potenciálně má proto velký význam,“ řekl Radim Seibert z oddělení kvality ovzduší ČHMÚ Ostrava.

Dodal, že krajem odstraněné dva tisíce tun prachu představují významné snížení. „Pro srovnání jde o několikanásobek množství, které bylo ‚ušetřeno‘ nejnákladnější průmyslovou investicí ke snížení emisí prachu v kraji – odprášením aglomerace Sever v areálu ArcelorMittalu Ostrava s náklady přes miliardu,“ uvedl.

Zlepšení se projeví sice v menších vzdálenostech od čištěných silnic, zhruba do stovek metrů, ale v obcích žije u silnic značná část obyvatel.

„Měřeno poměrem vynaložených nákladů k imisním a zejména zdravotním přínosům jde o jedno z nejefektivnějších opatření, pokud je prováděno dostatečně často,“ dodal k čištění silnic Seibert.

Dobrovolných dohod zatím kraj uzavřel šest. Teď jedná třeba se společnostmi Veolia či ArcelorMittal Ostrava.

„Jejich závazky se budou lišit v závislosti na umístění jejich provozů, charakteru činnosti i na finančních možnostech. Důležitá je ochota podniků dělat i něco nad rámec legislativy,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.