Deník Ukrajinky: Den matek a jak jsem svým synům dělala tatínka

Ve školce mých synů Nazara a Mirona slavili Den matek. Děti se naučily pohádku, písničky a básničky, zatančily a vyrobily pro své maminky dárky. Bylo to milé a dojemné. Společně s dětmi jsme pak kreslili obrázky a vyráběli náramky.

Ve školce připravili speciální den i pro tatínky. Mým synům jsem tatínka dělala já. Nazar a Miron se mě ptali, proč k ostatním dětem přišel pravý tatínek a k nim ne. Vysvětlovala jsem jim to, ale kluci byli stejně naštvaní. Abych je rozveselila, udělala jsem všechny „tatínkovské“ úkoly. Zatloukali jsme spolu hřebíky, řezali dřevěná prkna.

V mateřské škole samozřejmě slavili i Den dětí. Konaly se tam různé soutěže, přijel i klaun. Všechny děti také dostaly vstupenky do zábavního parku, kde jsme jezdili na různých atrakcích. Mí chlapci byli velmi šťastní.

Stejně tak potom později, když jsem je vzala s jejich kamarády na Černou louku na jinou dětskou akci. Děti se bavily, skákaly na trampolínách, malovaly kameny, hrály si v písku a jezdily autíčky. Nakonec jsme poprvé v České republice šli společně do kina a dívali se na pohádku.

Teroristický stát Rusko

Na Ukrajině jsou mezitím Kyjev, Záporoží, Cherson a další města pod nemilosrdnou palbou. Koncem května se mé rodné město Dnipro ocitlo pod nejtěžším raketovým útokem od začátku války. Na město letělo 16 raket různých typů, některé z nich sestřelila protivzdušná obrana, některé dopadly do ulic. Byly poškozeny domy i nemocnice. Ruští okupanti opět ukazují svou nelidskou tvář.

Obyvatelé Kyjeva nespí několik nocí po sobě, protože hlavní město je také ostřelováno s obrovskou důsledností. Díky pomoci západních zemí chrání Kyjev skvělý systém protivzdušné ochrany Patriot, nicméně ne vždy neštěstí zabrání.

Je třeba říci, že ruská teroristická taktika nemá vliv na situaci na frontě, ale výhradně terorizuje civilní obyvatelstvo. Žít od poplachu k poplachu se pro Ukrajince stalo normálním jevem.

V noci z 5. na 6. června vyhodila ruská teroristická armáda do povětří objekt Kachovské vodní elektrárny. Jedná se o největší podobnou katastrofu způsobenou člověkem za několik posledních desetiletí, pohromu pro lidi i ekologii jižní Ukrajiny, která bude mít negativní důsledky i pro příští generace. K tomu může zkomplikovat i situaci v Záporožské jaderné elektrárně, jejíž reaktory byly chlazeny vodou z Dněpru.

Velká voda

Přehrada Kachovka je posledním stupněm kaskády dněperských vodních elektráren. Reguluje průtok řeky Dněpr a zásobuje elektřinou a vodou části jižní Ukrajiny.

Co asi zažívali obyvatelé Chersonské oblasti? Dozvíte se o výbuchu, čtete zprávy, abyste zjistili, co se stalo, voláte, píšete, jak se daří vašim blízkým, máte strach, jste nervózní... a všimnete si, jak se v ulicích objevuje velká voda... Přehrada je vyhozená do povětří, valí se povodeň, panika, řešíte, co dělat, kam utéct...

Anna Rybak Narodila jsem se ve městě Záporoží. Před válkou jsem s rodinou bydlela v Dnipru, kde teď zůstal můj manžel Danil a mnoho přátel. Mám dva syny, pětiletého Nazara a tříletého Mirona. Vystudovala jsem marketing na Berdyansk University of Management and Business. Před válkou jsem pracovala pro Vodafone Ukrajina.

Úřady organizovaly evakuaci lidí. Jižní oblasti země pravděpodobně zůstanou bez vody a elektřiny. Ruští fašisté nemají sílu a šanci porazit Ukrajinu na bojišti, válka se vede výhradně teroristickými metodami. Rusové ničí ty, kteří kdysi mluvili stejným jazykem jako oni, kteří vystudovali školy ještě v Sovětském svazu, četli knihy v ruštině a znali mnoho z ruské kultury. To je tvář ruského světa, kterou tito nelidé přinášejí do ukrajinských domovů.

Současné Rusko, mimo jiné člen OSN, je teroristický stát. Patří snad do OSN i jiní teroristé? Rusko, stát, který ohrožuje celý svět.

6. června 2023