Legendární Deep Purple se v prosinci zastaví také v Ostravě

„Kapela Deep Purple, která aktuálně vystupuje ve složení Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse a Don Airey, představí svou zatím poslední desku Infinite. Dvacáté album v pořadí kapela vydala předloni,“ informovali pořadatelé.



Anglická formace, která vznikla v roce 1968, je jednou z nejzásadnějších kapel všech dob. V roce 2016 byla uvedena do rokenrolové Síně slávy. K nejznámějším albům kapely patří In Rock (1970), Machine Head (1972) nebo Made in Japan (1973).

Mezi nejcharakterističtější skladby patří song Smoke on the Water. Jejich tvorba napříč několika desetiletími stále rozpoutává debaty mezi staršími a novějšími fanoušky, zejména po vydání nahrávky Now What?! Ta se zařadila mezi nejprodávanější desky na světě.

Od jejího vydání prodala kapela více než milion vstupenek na své koncerty. Velmi úspěšná byla rovněž videa From the Setting Sun (in Wacken) a To the Rising Sun (in Tokyo), která ve stejný den obsadila 1. a 2. příčku v britském videožebříčku. Jejich úspěch je známkou toho, že ani živé koncerty Deep Purple nepřestávají fanoušky fascinovat.

Předprodej vstupenek na koncert, který se na začátku prosince uskuteční v Ostravar Aréně, začal ve středu. Vstupenky jsou k mání od 990 do 1 490 korun.