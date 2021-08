Na Cvilín. Po opravě se opět otevře rozhledna, vznikají i nové trasy

Pro ty na Cvilíně, ale také další oblíbené lokalitě Ježníku vznikla síť kondičních běžeckých tras.

Více než sto let starou rozhlednu v úterý stavbaři předali městu. Turistům byla zavřená více než dva roky, její havarijní stav už nedovoloval provoz. Lidé by do ní měli po její generální rekonstrukci opět nahlédnout ještě v srpnu. „Otevření ale musí předcházet kolaudace,“ avizovala mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Na ochoz jedné z nejkrásnějších vyhlídkových staveb v České republice se turisté mohou dostat i zdarma. Rozhledna je součástí projektu benefitů města pro ty, kteří se rozhodnou tam přenocovat v některém z ubytovacích zařízení.



„Podobně jsme naše ubytovatele podpořili loni. Krnov totiž kvůli pandemii covidu-19 přišel o zahraniční turisty, především z Polska,“ vysvětlila Monika Vyležíková z odboru rozvoje města.

Od konce srpna bude na Cvilíně přístupná také naučná stezka zaměřená na historii. Druhá, jež cílí na přírodu, právě vzniká na další lokalitě oblíbené výletníky – na Ježníku. Součástí každé z nich bude sedm informačních tabulí.

V obou místech se lidem zároveň otevřou nové běžecké trasy – vždy pět okruhů odlišených barevně podle délky. Na Cvilíně jde o trasy od 2,5 do 7,5 kilometru se startem i cílem u střediska volného času, na Ježníku okruhy od 2 do 9 kilometrů, kdy výchozím bodem bude točna autobusů u Muzea nábytku.

Nové trasy poslouží aktivním sportovcům i pěším. Na Ježníku budou u jedné také posilovací prvky.



„Na Cvilíně budou dva okruhy pro začátečníky. Naopak nejdelší povede na Šelenburk a je hodně členitý, nabízí ale pěkné výhledy. Při plánování jsme se také snažili využít staré německé stezky,“ řekla ředitelka SVČ Krnov Veronika Kozlíková.