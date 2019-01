Bagry v ghettu. Z mapy Karviné do půl roku zmizí šedesát vchodů domů

Všechny se nachází v okruhu pár desítek metrů od budovy místního gymnázia. K radikálnímu kroku se odhodlal majitel většiny nemovitostí ve vyloučené lokalitě města, společnost Residomo (dříve RPG – pozn. autora).



Firma se potýká s malou obsazeností svých bytů v místě i s jejich stavem. „V první řadě je potřeba si uvědomit, že Karviná je stavěná na jiný počet obyvatel, než jaký zde nyní žije. V současné době dochází každým rokem k poklesu obyvatelstva a tento trend bohužel způsobuje, že nejen my, ale i město a jiní vlastníci nemovitostí mají méně nájemníků,“ vysvětluje mluvčí společnosti Kateřina Piechowicz.

Byty v tamních domech v části Nové Město lidé v minulých letech opouštěli a nové nájemníky do nich Residomo nepřilákalo.

Byty druhé kategorie ve vyloučené lokalitě

Asi nepřekvapí, že lidé neslyšeli na možnost bydlení ve zchátralých domech s byty druhé kategorie v lokalitě města, kterou obývají zejména sociálně slabí Karviňané.

„Za stav domů mohou problémoví nájemníci, se kterými jsme se postupně rozloučili a v našem portfoliu už nebydlí,“ tvrdí mluvčí společnosti. Jeden z místních má ale trochu jiný pohled na věc. Rudolf Balog bydlí padesát let poblíž náměstí Budovatelů. K domům, které půjdou v příštích měsících k zemi, to má pár kroků.

„Znal jsem možná třicet procent těch lidí, kteří v bytech žili. Je pravda, že mezi nimi byli takoví, kteří si jich nevážili. Ale na vině je i firma Residomo, dříve RPG, která na ty byty za posledních dvacet třicet let pořádně nesáhla. A když za nimi nájemníci přišli a žádali o opravu, otočili se k nim zády,“ popisuje muž ve středním věku.

Tak či tak, výsledkem byly poloprázdné domy, které nedělaly městu dobré jméno. I proto zástupci karvinské radnice zprávu soukromníka o bourání víceméně vítají. „Je neekonomické a nehospodárné opravovat prázdné byty, jelikož si myslím, že by se do nich mohli stěhovat pouze sociálně slabí. Potažmo by tady vznikl další obchod s chudobou a to my nechceme,“ říká primátor Karviné Jan Wolf.

Domy by mohlo nahradit třeba sportoviště

Město už konzultuje s Residomem další využití volných ploch, které zůstanou po zdemolovaných domech. „Větší část pozemků patří městu a menší společnosti Residomo. Dokážu si v místě představit jiný typ bytové výstavby, případně využití pozemků pro školství, volnočasové aktivity nebo pro možné podnikání,“ nastiňuje primátor.

Demolice v číslech Společnost Residomo do konce srpna zbourá celkem šedesát vchodů ve čtrnácti domech nacházejících se v blízkosti karvinského gymnázia.

nacházejících se v blízkosti karvinského gymnázia. Demolice je rozdělena do dvou fází. V první nechá firma zbourat 34 vchodů, ve druhé 26. První domy již dělníci strhávají.

První domy již dělníci strhávají. Zhruba stovce nájemníků, která v bytech žila a Residomo s nimi mělo dobrou zkušenost, nabídla firma náhradní bydlení ve stejné lokalitě. S problémovými nájemníky se rozloučila.



Mluvčí majitele bytového fondu Kateřina Piechowicz upřesnila, že by vybydlené domy mohlo nahradit například moderní rezidenční bydlení nebo sportoviště. „Takové, které bude jedinečné a bude lákat sportovce z celé republiky.“

V části Nového Města, známé také pod označením „Osmistovka“ bourala společnost Residomo, ale i město, které tam vlastní také pár domů, v menším měřítku již v minulých letech. Město si na rozdíl od soukromníka dává pauzu. „V současnosti žádnou další demolici domů v majetku města nechystáme,“ konstatoval mluvčí karvinské radnice Lukáš Hudeček.