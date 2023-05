V ostravském babyboxu našli tak velké dítě, že se do něho sotva vešlo

V neděli někdo odložil zhruba rok starou holčičku do babyboxu v Městské nemocnici Ostrava. Je to 250. dítě, které bylo v Česku do tohoto zařízení odloženo. Dívka je v pořádku. V letošním roce jde o čtvrtý případ.