Ženu odmítli na vrátnici nemocnice, tak půlroční dítě natlačila do babyboxu

Žena s půlročním miminkem dorazila do Nemocnice Milosrdných bratří kolem 16. hodiny se slovy „chci u vás odložit dítě“. Vrátný přivolal službu konajícího dětského lékaře Petra Lavického, který odmítl ženě vyhovět, protože nemocnice na péči o tak staré děti není vybavena. Ženě doporučil, aby se obrátila na Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

„Žena vyšla na ulici, zabočila doleva, po několika desítkách metrů došla k babyboxu a klučíka do něj natlačila. Petru Lavickému nezbylo než konat – vyzvedl malého Tomáše z babyboxu, a když jsem mu zavolal, slyšel jsem v telefonu jeho hlasitý křik,“ popsal zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.

Tomáš je podle jeho statistik třetím letošním děťátkem odloženým v Česku do babyboxu, dvaadvacátým brněnským a 249. celkově za dobu osmnáct let provozu bedýnek.

„Takto starých dětí však bylo odloženo jen pár, určitě do pěti. To, že maminka přijela s kočárkem k vrátnici nemocnice a domáhala se toho, že tam dítě nechá, je velmi nezvyklé,“ zmínil Hess, podle nějž babyboxy na děti v tomto věku ani nejsou koncipované. „Dítě tam bylo nacpané, o moc starší už by se tam nevešlo,“ podotkl.

Odložený chlapec byl předán do péče dětského oddělení jiné brněnské nemocnice. Jeho další osud bude řešit OSPOD s opatrovnickým soudem, který vynese usnesení o předběžném opatření.

Síť babyboxů od čtvrtka doplní zařízení nové generace v Nemocnici Neratovice. V původním babyboxu byli zachráněni dva novorozenci, ale po technické stránce už zastaral. Slavnostní otevření se bude konat 1. června na Mezinárodní den dětí a Hess stále hledá dárce, kteří by na schránku přispěli. Informace najdou zájemci na webu www.babybox.cz.