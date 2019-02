Evidence dětí pokulhává. Že dítko „chybí“, zjistí úřady až ve školce

Pokud chcete odhlásit auto, musíte projít minimálně třemi fázemi. Ekologicky ho zlikvidovat a dostat potvrzení, poté jít na registr vozidel a nakonec ještě vyřídit formality s pojišťovnou. S dětmi to funguje spíše jako sousedská hlídka. Pokud není dítě s rodiči dlouho vidět, měli byste se začít ptát a případně to oznámit úřadům. Ty to totiž podle rodného čísla poznají až za dlouho.

„Je tady nepořádek, klidně by se podle mě mohlo stát, že by na malého Karla nikdo nepřišel,“ říká zakladatel babyboxů Ludvík Hess. „Sice jsme tak trochu policejní stát, kde se hlídá spousta věcí, ale na druhou stranu toho úřady taky hodně neřeší. Jsem přesvědčený, že se dítě může papírově ztratit. Evidence matriky je lokální záležitostí, povinná očkování jsou, ale na návštěvu k doktorovi se hromadně zvalo za minulého režimu,“ dodává Hess. A přiznává, že odložení téměř dvouletého dítěte ho zaskočilo.



Evidování novorozenců v ČR Narození dítěte je povinen oznámit matričnímu úřadu poskytovatel zdravotních služeb, kde porod probíhal. To se děje zasláním formuláře o narození pro ČSÚ. Pokud jde o domácí porody, připadá oznamovací povinnost na jednoho z rodičů nebo fyzickou osobu, která se o narození dozvěděla, nejpozději do tří pracovních dnů. Následuje kolečko s podklady pro zápis do matriční knihy, do třiceti dnů dostanou rodiče rodný list. Vystavení rodného listu je upraveno zákonem o matrikách, jménu a příjmení, který spadá do gesce ministerstva vnitra. Matriční úřad zapíše dítě také do centrálního registru obyvatel, ale jen občany ČR. Dítěti se automaticky připisuje trvalý pobyt matky od data narození. Matrika také oznámí pojištěnce Centrálnímu registru pojištěnců bezprostředně po přidělení rodného čísla. U nás není povinná registrace dítěte u praktického lékaře pro děti a dorost.

Babyboxy, které vypadají jako inkubátor, totiž začal v roce 2005 zřizovat pro novorozené děti, které si matky nechtějí nebo nemohou nechat. Takže s velkou pravděpodobností nemají rodné číslo a úřady o nich nevědí.

Třeba matrika Prahy 6, pod kterou spadá případ chlapečka odloženého do babyboxu o Vánocích, vyplňovala potřebné údaje o chlapci sama, podle stanovených pravidel.



„Na základě písemné lékařské zprávy z FN Motol a sdělení Policie ČR jsme přidělili dítěti rodné číslo, zapsali narození dítěte do matriční knihy a vydali rodný list. V něm je pouze datum narození (nálezu), rodné číslo, místo narození (úřad) a pohlaví. U všech ostatních údajů je napsáno: nezjištěno,“ popisuje mluvčí radnice Ondřej Šrámek.

Další kroky jsou už na Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Ten žádá soud o určení jména a příjmení pro dítě a řeší péči o něj. Matriční úřad čeká na rozsudek soudu o určení jména a příjmení, které zapíše do matriční knihy a vydá nový rodný list. Poté, co je dítě osvojeno, se udělá nový zápis do matriční knihy a vydá se už kompletní rodný list i s rodiči. Tím práce matrikáře končí.



Dítě, které se narodilo doma v naprosté anonymitě, nemá rodné číslo, rodný list, trvalý pobyt ani nic podobného a pro systém neexistuje. Na druhou stranu ho bez rodného čísla neošetří žádný lékař, protože není zapsáno u žádné zdravotní pojišťovny, nevezmou ho ani do mateřské školky.

„Pokud se bavíme o případu dvouletého dítěte, je velká pravděpodobnost, že již zápis narození byl někde udělán, dítě má již rodný list, a tak i rodiče. Najít ovšem takový zápis v českých matrikách je prakticky nemožné. Nehledě na to, že může být takto odložené dítě přivezeno i z ciziny,“ dodává Šrámek.

A co se stane s rodným číslem dítěte, které je anonymně odloženo do babyboxu? Jednoznačná odpověď není, protože úřady se s tím ještě nesetkaly. Rodiče mají ze zákona povinnost každou změnu kolem dítěte hlásit, například i to, že už nebudou na dítě pobírat rodičovský příspěvek. „Pokud by postupovali jinak, určitě by se mohli vystavit podezření, že dítě zanedbali, ublížili mu nebo ho případně prodali a své jednání by museli vysvětlit na policii,“ vysvětluje mluvčí Prahy 6.

Evidence spadá pod několik úřadů, které nejsou propojené

Ve výsledku může mít jedno dítě dvě rodná čísla i dvě jména. Jedno dostane před odložením od biologických rodičů, druhé po odložení. První rodné číslo nezanikne. A úřady ho objeví nejpozději pět let po narození dítěte, kdy je povinný nástup do školky.

Babyboxy v ČR Schránky jsou u nás provozovány bez jakékoliv právní úpravy, jejich zřizování a provoz je soukromou iniciativou Nadačního fondu pro odložené děti STATIM. Ministerstvu zdravotnictví věcně přísluší pouze zdravotní péče poskytovaná dětem z babyboxů ve zdravotnickém zařízení. Z širšího hlediska je však problematika babyboxů meziresortní, protože práva dítěte jsou příslušná resortu MPSV, které vydalo metodiku pro případy dětí odložených do babyboxů. Rodná čísla a listy jsou pod Ministerstvem vnitra.

„Jakmile je dítě zapsáno v matrice a v evidenci obyvatel, dříve či později budou rodiče některými správními orgány kontaktováni v různých záležitostech dítěte,“ uvedlo na dotaz iDNES.cz ministerstvo práce a sociálních věcí.

Když je dítěti pět let, jsou rodiče povinni dojít ho zapsat do spádové mateřské školy. Pokud tak neučiní, dopustí se přestupku. Nejdříve by je měla kontaktovat škola, aby zjistila, proč dítě nebylo zapsáno. Podle doporučení z ministerstva školství má také rodinu nahlásit orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Přestupek projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Pokud by rodiče nemohli prokázat, že je dítě naživu, obec dá podnět policii.



V případě, že by se dostatečně podařilo zjistit a prokázat původní totožnost dítěte se dvěma rodnými čísly, ministerstvo vnitra následně nové číslo odstraní a dítěti zůstane jen to původní rodné číslo.

Babyboxy jsou možností, ale nejsou dokonalé, podotýká Hess

Malý Karel je momentálně nejstarší dítě, které zdravotníci v babyboxu našli. Do té doby to byl jeden a půl roku starý chlapec v Olomouci, který byl už v pěstounské rodině, ale matka se k němu později přihlásila a byla schopná prokázat svůj rodičovský vztah k dítěti.

Odložení dětí do babyboxu „Dítě může do babyboxu odložit i někdo jiný než rodič a k odložení dítěte mohlo dojít v důsledku spáchání jiného trestného činu, například jde o dítě unesené jeho rodičům nebo o dítě matky, která se stala obětí trestného činu obchodování s lidmi. Problematické je i to, že dítě může do babyboxu odložit jeden z rodičů i proti vůli nebo bez vědomí druhého rodiče, který pak může dítě jen těžko dohledat,“ popisuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Matka uložením dítěte do schránky deklaruje, že ho svěřuje do péče státu - dítě má statut nalezence, ne opuštěného dítěte, a proto není stíhaná. V současné době neexistuje závazná právní norma upravující možnost anonymního odložení dítěte, ale babybox by měl sloužit jako nejkrajnější řešení, i když není stanovené žádné věkové omezení. U starších, například ročních dětí, by mělo zareagovat okolí, širší rodina a je pravděpodobné, že si někdo všimne toho, že dítě chybí,“ říká mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá, která dodává, že jsou v otázce ohrožených dětí vázáni mlčenlivostí.

Malý Karel Spěváček v babyboxu je podle samotného zakladatele inkubátorů Ludvíka Hesse výjimečný a ojedinělý případ. „Babyboxy jsou spíše pojistka, ne ideální řešení. Rodiče nemuseli chtít dát dítě k adopci jen proto, že neradi jednají s úřady. Jak říkám, není to ideální řešení, ale varianta. I když mě děsí, že někdo takhle velké dítě odloží tímto způsobem,“ říká Hess. Policie pátrá po rodičích novorozenců v případě, že jsou na dítěti známky špatného zacházení, týrání či zneužívání. Jinak je odložení anonymní, když se nikdo nepřihlásí.

Policie nepátrá po člověku, který dítě do babyboxu odložil, protože díky poskytnutí základní péče není v nebezpečí smrti.