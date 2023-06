Ve vsetínském babyboxu našli novorozenou dívku, dostala jméno Jindřiška

Do babyboxu ve Vsetíně v neděli ráno někdo odložil novorozenou dívku zabalenou v šedé dece a oblečenou ve starých velkých dupačkách. Je to letošní šesté a celkově 252. dítě odložené v České republice do těchto speciálních schránek, sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.