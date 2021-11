Nepodceňujte doplňky. Módní detaily jako brož či prsten mají obrovskou moc

Opět ta Coco Chanel… Možná se divíte, proč ikonu světa odívání zmiňujeme, když mluvíme o doplňcích. Ale má to své opodstatnění. Světoznámá návrhářka totiž přinesla do dámských šatníků nejen nespočet krásných oděvů, ale také díky osobitému vyjadřování prostřednictvím módy vnesla do oblékání neotřelý závan svěžesti právě pomocí „drobných“ detailů.

Legendární Coco milovala fantazii, kterou módní pole nabízelo a dodnes nabízí. Navrhovala a nosila nejen modely v té době vskutku extravagantní, ale také bohatě využívala síly doplňků.

Vrstvila šperky, nosila masivní náušnice a okázalé klobouky, velké třpytivé brože. Dokonce se nebála vše popsané zakomponovat do jednoho jediného outfitu. Jeden by se pozastavil, jestli to už není moc, ale kdepak. Právě Coco Chanel je důkazem, že když se nebojíte jít s kůží na trh, byť v netradičním spojení, úspěch je zaručen.

Klasika, která se neomrzí

Zůstaňme ještě na okamžik u Coco Chanel. Návrhářka byla velkou milovnicí elegantního daru přírody, pravých perel. Nosila je na uších, na krku, na zápěstí i na prstech. Mezi její nejznámější perlové počiny pak patří vrstvený náhrdelník, ať už v delším či kratším provedení.

Mnoho známých žen se u Coco inspirovalo a také ony začaly perly milovat. Zmínit můžeme nádhernou Jacqueline Kennedyovou Onassisovou či nejen britskou veřejností tolik oblíbenou Dianu, princeznu z Walesu.

Jedno je jisté, perly jsou sázkou na jistotu. Jejich výhodou je, že je i přes sofistikovaný vzhled můžete zkombinovat snad se všemi módními styly. Nezáleží na tom, zda zvolíte náhrdelník o několika řadách perel či dlouhý model, jenž lze nosit na několik způsobů.

Perly v jakékoliv podobě vyniknou společně s koktejlovými šaty, bílou košilí, černým rolákem či basic topem v podobě jednobarevného trička nebo svetru.

Minimalismus je sice působivým a vkusným směrem, přesto se nebojte ani masivnějších šperků. Těch, co na první pohled zaujmou svým vzhledem.

Zapomenout nesmíme ani na další módní počin v duchu tradiční elegance, hedvábné šátky. Ač je styl nošení šátku kolem krku konzervativním počinem, mnoho žen vnímá tento doplněk jako extravagantní. Luxusní pojetí se jim sice líbí, ale nevědí, jak s takovými kousky naložit.

Je to docela snadné! Kdykoliv obléknete sofistikovanější model a svrchní část outfitu má odhalený krk nebo dekolt, je hedvábný šátek více než žádaný. Nejenže vás ochrání před chladem, navíc dodá kreaci vysoce ženský punc.

Tip: A samozřejmě nesmíme zapomenout na brože. Ty také mají své osobité kouzlo. Umí doladit look k naprosté módní dokonalosti.

Perly, znáte snad slušivější klasiku? My rozhodně ne!

Hlavně (ne)nápadně

Jakékoli doplňky, které jsou na první pohled výstřednější, bývají považovány za nenositelné v běžném životě. Zvláště pak v „jistém“ věku. Sice se říká, že méně je více, ale u doplňků tomu tak není. Zejména tehdy, pokud si nepotrpíte na divoké vzory či střihy a oblékáte se spíše nudně.

Pak si totiž bez obav můžete dovolit prvoplánové kousky, jako jsou dnes moderní velké zlaté řetězy kolem krku či štrasové náušnice. A to i pro běžné nošení.

Určitě se nevyhýbejte vrstvení šperků. Může se jednat o kousky z jiného kovu a v odlišném stylu. Už dávno neplatí, že se zlato nesmí kombinovat se stříbrem.

Především prstýnky a náušnice vypadají přímo božsky, když jich je na dané partii těla hned několik. Vůbec nevadí, pokud máte v uchu jen jednu propíchnutou dírku. Náušnice seženete totiž na způsob klipů či roztahovací, takže nemusíte podstupovat nepříjemnou proceduru.

Na hlavu

Na pletené čepice jsme již zvyklé, považujeme je za nezbytnou výbavu do chladných dní, ale takový klobouk je pro mnohé módní záležitostí s vykřičníkem. Přitom doplňky na hlavu jsou moderní a maximálně slušivé.

Nic nezkazíte kloboukem v pánském stylu. Jedinečný šmrnc vyčaruje baret, čepice kapitánka zase dodá looku mladistvost. Na kvalitě zde rozhodně záleží! Zkuste navštívit specializovanou prodejnu, kde vám dokážou skvěle poradit a budou vědět, co zrovna vám zalichotí.