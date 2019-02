Valentýnské líčení podle blogerky: místo třpytek vsaďte na kočičí pohled

Romantický večer svádí k tomu, abyste partnera překvapila zcela novým líčením. Pozor však, aby se snaha o svůdnější vzhled neproměnila v nepříjemné fiasko. Vyvarujte se proto používání dosud nevyzkoušených produktů.

Nevhodný make-up by mohl po několika hodinách tvořit nevzhledné fleky, u očních stínů zase může být problém s opadáváním pod oči. To by mohlo vzbudit pocit nejistoty a negativně tak ovlivnit celý průběh večera. Vsaďte na osvědčené šminky a se svým zevnějškem si pohrajte jen lehce. Uvidíte, že efekt mnohonásobně předčí vaše očekávání.

Než začnete s líčením očí, naneste malé množství make-upu pro sjednocení barvy v obličeji. Jestliže vás trápí pupínky, aplikujte také korektor. Nepodceňujte kouzlo dokonalé pleti. Zakrytím tmavších míst v oblasti kolem očí, nosu či úst docílíte krásně projasněné tváře, zamaskujete únavu a získáte mladistvější vzhled.

Pleť lehce zapudrujte a vykonturujte matným bronzerem. Přidejte tvářenku v oblíbeném odstínu a můžete nanést i malé množství rozjasňovače. S rozjasněním to nepřehánějte, méně u tohoto typu produktu znamená více.

Jaké linky jsou pro vás nejlepší?

Ať jsou linky jemné nebo výraznější, vždy zalichotí celému obličeji. Zvětší oči, zvýrazní pohled a pomohou také opticky zahustit řasy. Patříte mezi jemnější typy s hodně světlou pleti a černá je na vás příliš tvrdá? Sáhněte jednoduše po hnědé. U menších očí se nebojte linku prodloužit více do strany. Chcete-li naopak docílit zmenšení, vytvořte ji silnější a krátkou.

Aby byl výsledek podle vašich představ, je důležité používat správnou konzistenci. Pokud víčko zdobí sem tam nějaká vráska, nejlepší pro vás budou linky tekuté. Oblíbená je i varianta ve fixu, zejména pro precizně tvarovaný a špičatý hrot.



Barvu začněte nanášet ve vnější části oka a zakončete ji co nejvíce do ztracena. Vytvořte trojúhelník, který následně vyplňte. Jakmile budete mít tuto část hotovou, můžete pokračovat podél celé linie řas směrem do vnitřního koutku.

Neslíbatelné rty

Barevné tinty jsou pro tento den nejlepší volbou. Jde vlastně o zabarvenou vodu, která se doslova vpije do rtů a nezanechá na nich žádný povlak. Jedinou nevýhodou tohoto typu produktu je, že nenabízí vysokou pigmentaci. Jste-li zvyklé na výraznější barvy, vsaďte raději na dlouhotrvající rtěnku. Nejen, že s vámi vydrží dlouhé hodiny, navíc zvládne i vydatnou večeři. Ať už jste milovnice červených nebo nude rtěnek, určitě si vyberete podle typu pleti i momentální nálady.