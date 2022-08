Podražila i domácí pálenka, někde dají lidé za litr až o sto korun víc

Zatímco loni se cena litru stoprocentní pálenky pohybovala nejčastěji mezi 310 až 320 korunami, letos je to v průměru 380 korun. A někde i víc.

„Zdražení energií a paliv se do letošních cen už promítlo. Netýká se to jen plynu a elektřiny, ale také odvozu výpalků, protože stouply i ceny pohonných hmot,“ shrnul jednatel Žešovské pálenice Aleš Letocha.

„Museli jsme zdražit, ale zatím to oproti loňsku ještě stále držíme pod úrovní inflace. Prozatím tak máme cenu 375 korun za litr čistého alkoholu. Pokud se však ceny vstupů ještě zvýší, tak budeme muset znovu reagovat,“ dodal.

Jinde tomu není jinak, zdražovat musí všude. A někde oproti loňsku výrazně.

„Plyn zdražil minimálně trojnásobně, takže cena stoprocentního alkoholu bude za litr oproti loňsku odhadem o sto korun vyšší. Pěstitelské pálení však teprve budeme zahajovat v nejbližších dnech,“ řekl Antonín Zlámal z pálenice v Těšeticích na Olomoucku.

Trochu ušetřit se dá tam, kde využívají dřevo. „Na Šumpersku jsme jedni z posledních, kteří jím pálí, takže nejsme závislí na plynu. Jenže elektřina nám zdražila o sto padesát procent a také likvidace výpalků i ostatní služby. Ceny jsme proto zvýšit stejně museli,“ nastínil majitel pálenice v Dolní Libině Radek Stloukal.

„Aktuálně účtujeme za litr stoprocentního alkoholu 280 korun plus spotřebované dřevo, lidé si k nám ovšem často nosí vlastní,“ doplnil.

Dřív vedla jablka, teď se opět vrací švestky

Mnohé provozy zahájily sezonu už v polovině července, lidé však mají podle jejich zkušeností zatím menší zájem než v předchozích letech.

„Objednávky se nám plní, nicméně zatím nemáme úplně narváno, jak to dřív bývalo zvykem. Je to srovnatelné s loňským rokem, kdy se sezona rozjížděla také pomaleji. Zatím jsme pálili především třešně, teď to přechází v meruňky,“ přiblížil Letocha.

Oproti jiným rokům však lidé pálí třešně méně. „Sezonu jsme už zahájili, ale na to, že bylo letos třešní hodně, tak lidé moc nepálili. Asi je už přestalo bavit třešně očesávat, protože je to dost náročné, nebo reagují na vyšší ceny,“ poznamenal Petr Pospíšil z Pěstitelské pálenice Troubelice.

Příznivci domácí pálenky se podle něj nyní nejčastěji vrací ke klasice, tedy ke švestkám.

„Byly roky, kdy jsme pálili téměř jenom jablka. Ta se teď už ale zase skoro vůbec nedělají a vedou opět švestky,“ předestřel Pospíšil.

Letošní úroda se však napříč krajem liší. Třeba na Šumpersku páleničáři předpokládají průměrnou sezonu.

„Úroda tady vypadá vcelku dobře, myslím si, že hrušky, jablka i švestky budou, pokud tedy ještě nepřijde nějaká přírodní pohroma,“ míní Stloukal.

Je třeba si hlídat množství, prodej je zakázaný

Na Olomoucku mají o švestky strach, na úrodě se někde začínají podepisovat vysoké teploty a sucho.

„Slyšel jsem, že už kvůli suchu začaly padat. Je však těžké dělat nějaké závěry, neboť za dva týdny to může být zase jinak, záleží na počasí. Sucho se však na ovoci určitě nějak podepíše. Švestky třeba nemusí vůbec dozrát či nebudou dobré, protože pokud nemají vodu, tak je jejich výsledná kvalita mnohem horší,“ vysvětlil Zlámal z těšetické pálenice.

To potvrzují i zahrádkáři. „Kvůli suchu musíme hodně zalévat a to je v současnosti velký problém. Mysleli jsme si, že letos bude nadúroda jablek, jelikož to vypadalo velice slibně, ale nyní začaly opadávat, a s hruškami je to stejné. Švestky budou mít myslím taky problém,“ shrnula mluvčí Českého zahrádkářského svazu Marta Pawlicová.

Ani zalévání stromů podle ní není moc efektivní. „Někteří třeba nechávají hadici pod stromem, ale stejně ho to nevyživí a ten se nakonec suchu brání tak, že polovinu úrody shodí. Možná kdybychom začali pěstovat banány nebo pomeranče, tak by se jim tu dařilo lépe,“ povzdechla si s nadsázkou Pawlicová.

Ve střehu je opět celní úřad. Pěstitelské pálenice, kterých je letos v kraji 84, od začátku sezony kontroluje a zatím celníci nenarazili na žádné pochybení. Přestupky nicméně řeší každoročně.

„Často třeba to, že lidé překračují povolené množství a vypálí si alkoholu více. Na domácnost je povoleno maximálně třicet litrů, což si mnohdy někteří nepohlídají a dopouští se tak přestupku. My poté vymáháme spotřební daň,“ vysvětlil mluvčí krajské celní správy David Kubenz.

Zakázaný je též prodej. „Alkohol z pěstitelských pálenic je totiž daněn nízkou sazbou spotřební daně, a proto je určen pouze pro vlastní spotřebu. Pokud zjistíme, že lidé pálenku prodávají, hrozí jim pokuta až půl milionu korun. Přesto na takové inzeráty stále často narážíme na internetu,“ sdělil Kubenz.