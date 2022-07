Místo pěti koláčů dva. Pekaři v Olomouckém kraji zase zdražují

„Například konzumní chléb s kmínem, který váží 1 200 gramů, aktuálně prodáváme za 44,90 koruny, rohlík pak za 3,50 koruny. Minulý rok byla cena chleba 35,9 koruny, rohlíku 2,90 koruny,“ porovnal obchodní manažer společnosti Pekárny Racek Roman Horký.

Cena všech surovin, jež pekaři nutně potřebují, totiž vzrostla o desítky procent.

„Nejdůležitější je samozřejmě mouka. Před rokem jsme kilo nakupovali za osm korun a teď stojí 13 korun. Navíc i olej výrazně zdražil, loni stál litr 17 korun, teď už 50,“ vysvětlil Michal Makovec z prostějovského Pekařství MaM.

Podle něj to pro letošek nemusejí být konečná čísla, mlynáři totiž ceny mouky upravují dvakrát až třikrát ročně, takže další růst cen ještě může přijít.

Například mlýn ve Šternberku zdražoval mouku za poslední rok ve více vlnách. „Začalo to už loni na podzim, kdy po žních byla pšenice dražší. Pak od nového roku jsme nastavili nové ceny, ale ani ty nevydržely dlouho,“ uvedl vedoucí mlýna Václav Martinů.

Do vývoje podle něj zasáhla válka na Ukrajině, která situaci ještě zhoršila. „Museli jsme přistoupit k dalšímu zdražování. Cena pšenice na burze vyletěla strašně vysoko a zemědělci ji nechtěli prodávat levněji,“ popsal Martinů.

„Teď je situace stabilizovaná, ale netušíme, jak dopadne letošní sklizeň, a jestli se náhodou od října nebude muset cena mouky zase nějak upravovat,“ řekl Martinů. Podle dostupných informací by se ale cena této obilniny nijak výrazně už měnit neměla.

Řetězce tlačí ceny dolů

Podle Martinů pekaři chápou, že se mouka zdražuje, už ale nejsou schopni tyto ceny promítnout do cen pro řetězce.

„Zemědělec vypěstuje pšenici, já ji zpracuji, pekař z ní pak něco upeče a v supermarketech tento produkt už jen vystaví a mají z toho nejvíce peněz. Ale i přesto tlačí výkupní ceny pekařům stále dolů a to se mi nelíbí,“ popsal vedoucí mlýna.

S tím souhlasí i Makovec. „Výrobky dodáváme do jednot, do soukromých prodejen a do našich podnikových. Odběratelé na zdražení reagují odlišně,“ řekl Makovec.

“Někdo to chápe a vyšší ceny přijme, ale další začne smlouvat nebo hledat jiného dodavatele, který je levnější. Ale i ten musí v krátké době zdražit,“ popsal koloběh utváření cen Makovec.

Ceny energií zatím ve zdražování roli nehrají. Pekaři totiž ještě nevědí, kolik budou za elektřinu nebo plyn doplácet.

Energie se do cen zatím nepromítají

„Vyúčtování je jen jednou za rok, takže teď energie čerpáme, ale vlastně ani nevíme za kolik. Rozhodně ale doplácet budeme a nebude to málo. Nejspíš to přijde jako rána z čistého nebe a je dost možné, že spousta lidí bude provozy zavírat,“ sdělila majitelka Pekařství Tiefenbach-Skopalová Vladimíra Skopalová.

Doplnila, že celý sortiment zdražila o 16 procent. „Ceny jsme zvedli jen o úplné minimum, abychom nešli do minusu, ale potřebovali bychom zdražit ještě více,“ dodala.

Zákazníci do pekařství pořád chodí, změnilo se ale jejich chování. O nákupech více uvažují. „Je vidět, že lidé nakupují méně. Když jsme začínali v 90. letech, tak běžná zákaznice koupila půlku chleba a deset rohlíků. Dneska ale chce jen čtvrtku chleba a tři rohlíky,“ popsala Skopalová.

„Prostě zákazníci víc uvažují o tom, co a kolik toho koupí. Když dorazí do obchodu s dítětem, nekoupí mu pět koláčků, ale jen dva,“ doplnila.

Rovněž U Makovce zákazníci nakupují především méně sladkého pečiva. „Sice zatím neslýchám o tom, že by lidé šetřili, ale toho sladkého, alespoň od nás, rozhodně nakupují méně,“ sdělil Michal Makovec.

„Není se čemu divit, když například plněná taštička stála minulý rok šest korun a dnes třeba i dvacet,“ upřesnil Makovec.

Aby nalákali nové kupce a prodali více produktů, snaží se vymýšlet inovativní výrobky.

„Můžeme například pozměnit tvary a peníze tak do pekárny dostat právě přes tyto novinky, které zaujmou. Musíme to pořád zkoušet. Problém je ale v tom, že těch inovativních a převratných výrobků už moc vymyslet nejde, vše tady totiž už bylo,“ vysvětlil Makovec.

Pekaři chybějí, zaučují je v pekárnách

Kromě zvedání cen pekaře trápí i nedostatek pracovních sil. Skopalová tak nejenže firmu řídí, ale dělá i uklízečku nebo pečivo rozváží.

V Pekařství MaM si pak své pekaře musejí vychovávat sami. „Na pekaře nikdo studovat nechce, takže si je musíme zaučovat. Ale velmi obtížně sháníme někoho nového, jelikož je to obtížná práce, a navíc v noci, proto ji nikdo nechce dělat a my nemůžeme vyplácet vysoké mzdy“ podotkl Makovec.

Kromě toho, že se zvyšují ceny pro pekaře, rostou i spotřebitelské ceny potravin. Například v lednu stálo podle Českého statistického úřadu kilo másla asi 173 korun, v květnu pak bylo dražší o 26 korun.

Kilo pšeničné hladké mouky na začátku roku vyšlo na necelých devět korun, o tři měsíce později stálo už přes 11 korun. Mléko pak podražilo asi o korunu za litr.