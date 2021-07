V opraveném zámku Třemešek najdou bydlení senioři i lidé s postižením

První obyvatelé se nastěhují už v srpnu. Zájemci o nájemní bydlení si mohli podat žádost na obecním úřadě. „Předpokládaný termín vzniku nájemního vztahu je 1. srpna 2021,“ píše se na stránkách obce.

Dělníci na památkově chráněném objektu pracovali přes tři roky, zbývají už jen menší práce. Zámek původně sloužil jako ubytovna.



Nyní v něm vzniklo sedmnáct bytů, v nichž budou kromě seniorů bydlet matky s dětmi z azylových domů, mladé rodiny i lidé s lehkým mentálním handicapem, kteří budou obsluhovat v zámecké kavárně.

Podle jednatelky firmy Dobroty z venkova Naděždy Řehákové by bylo v nové kavárně potřeba zaměstnat tři lidi, nakonec jich však bude více.



„Všichni budou mít zkrácený úvazek, takže zhruba tak šest osob bychom zaměstnali,“ uvedla pro Českou televizi.

Startovací byty

Vedení obce na zámku už před požárem plánovalo zřídit největší mateřské centrum v regionu.

Historie památky Renesanční zámek nechal v roce 1587 postavit Jan Bukůvka z Bukůvky. Zakladatele a jeho ženu Ester připomíná jeden z nejcennějších a nejzachovalejších portálů na Moravě. Od poloviny 17. století patřil zámek Žerotínům. Poslední žerotínský majitel Josef Karel nechal upravit zámeckou věž na hvězdárnu. Od Žerotínů získal zámek šumperský rod Terschů, kteří v polovině 19. století zahájili romantickou přestavbu. Tu dokončil až další majitel, brněnský advokát Eduard Ulrich. Právník nedaleko zámku postavil nový pivovar. Mezi světovými válkami zde chtěl Jan Baťa dokonce postavit továrnu na boty.



„Potom je tady další část, kde fungují poskytovatelé sociálních služeb, terénní pracovník, který slouží pro šestnáct obcí šumperského regionu. Zároveň tady bude univerzita třetího věku či komunitní škola,“ přiblížil v České televizi starosta Dolních Studének Radim Sršeň s tím, že rekonstrukce památky vyšla na 70 milionů korun.

Objekt podle starosty vstal po opravě z popela. „Své prostory poskytne komunitnímu a rodinnému centru či sociálnímu bydlení,“ řekl ČTK starosta Sršeň.

„Nakonec to není pouze komunitní centrum. V objektu se nachází i sedm nájemních bytů, fungovat budou i jako startovací byty. Přestěhovalo se sem také největší mateřské centrum v regionu Vikýrek,“ uvedl starosta.

Oprava zámku se dotkla střechy, fasády, rozvodů i vnitřních prostor.



„Když před lety zchátralý zámek navštívili potomci posledních předválečných majitelů, jejichž malá dcera odjela posledním Wintonovým vlakem do Anglie, a zachránila si tak holý život, zastyděl jsem se, jak naše společnost mohla dopustit takovou devastaci tohoto historického skvostu. Vdechnout zámku nový život a udělat z něj po téměř sto letech opět centrum dění bylo od počátku naší hlavní motivací,“ doplnil starosta.

Na zámku se uskuteční 23. července od 12.00 do 20.00 a 24. července od 8.00 do 12.00. Den otevřených dveří. Zájemci si mohou prohlédnout prostory nově zrekonstruované památky, poznají aktivity, které se do zámku nastěhují a občerství se v nově otevřené kavárně Dobroty z venkova. Program pro děti zajišťuje Rodinné centrum Vikýrek.