Virtuální realita zpestří výuku, 3D brýle zavedou žáky třeba do jádra buňky

Speciální pomůcky žákům umožní proniknout hlavně do studia přírodních věd. S pomocí speciálních 3D brýlí vstoupí do virtuální reality. Třeba do jádra buňky.

„Virtuální realitu budeme využívat hlavně v přírodovědných předmětech. Díky tomu budou mít žáci mnohem reálnější představu například o fungování těla nebo o pokusech v chemii. Budou se moct podívat například na lidské srdce, jak pracuje, jak přes něj prochází krev a z jakých částí se srdce skládá. Kromě toho jsme 3D brýle zkoušeli i při výuce anglického jazyka, kdy se žáci procházeli ulicemi Londýna a mohli popisovat, co vidí a co se kde nachází,“ popsal ředitel ZŠ Edvarda Valenty Radim Weisser.

Doplnil, že virtuální realita přispěje ke kvalitnější a hlavně zajímavější výuce.

Ale ještě před chemií nebo přírodovědou, kde se mimo jiné žáci podívají i do buňky nebo do kapky vody, brýle poputují do hodin informatiky.

Tam se je děti naučí správně používat. „Aktuálně brýle zkoušejí učitelé informatiky, kteří je zapojí do výuky tak, aby se s nimi žáci naučili pracovat. Není totiž možné je používat rovnou při vyučování, pokud by je děti viděly poprvé,“ sdělil ředitel Josef Hrachovec ze ZŠ a MŠ Kollárova.

Školením projdou i pedagogové, aby z používání virtuální reality mohli vytěžit co nejvíce.

Zajímavější učivo

Novinka se ředitelům základních škol líbí, zatraktivní výuku. „Žáci se pomocí 3D brýlí dostanou do jiné dimenze a učivo se stane zajímavějším. Když to uvidí na vlastní oči, rychleji si to zapamatují a lépe se jim to v paměti utříbí,“ řekl ředitel Roman Pazdera ze základní školy v Melantrichově ulici.

Někteří ředitelé usilují o zapojení 3D brýlí i v běžných hodinách, další ale počkají až na zvláštní příležitosti.

„Plánujeme je používat při klasické výuce při práci ve dvojicích, ale bude záležet na jednotlivých učitelích, jak to uchopí a co si pro žáky připraví. Každopádně je ale budeme používat mezi všemi třídami od první až do deváté,“ vysvětlil Weisser.

Spolu s 3D brýlemi dostanou školy i speciální software Corinth, který mohou využívat s brýlemi i odděleně, na tabletu nebo počítači.

„Software, vyvíjený ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, nabízí přibližně 1 500 3D modelů a videí především přírodovědných předmětů či vybrané modely z oblasti kultury,“ sdělil náměstek primátora pro školství Jan Krchňavý.