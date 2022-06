S virtuálním světem začínali v sušárně, nyní vývojáři pomáhají muzeím i firmám

Jejich firma nabízí výrobu programů rozšířené i virtuální reality jak pro muzea, hrady či zámky, tak pro soukromé firmy.

Jaký je rozdíl mezi virtuální a rozšířenou realitou?

Vojtěch Buday: Obecně se dá říct, že virtuální realita se sleduje ve speciálních brýlích, kdy lidé nevidí nic jiného jen samotný program. Rozšířená realita se pak dá sledovat například i v mobilu, kdy jej namíříte třeba na prázdný stůl a na něm se vám na displeji objeví třeba jídlo nebo jiné objekty, které tam chcete mít. V tom se lidé zatím často mýlí a zaměňují to.

Jak jste se vlastně dostali k tomu, že jste založili firmu zaměřenou na vývoj programů pro virtuální realitu?

Vojtěch Buday: Oba jsme dlouho působili v herním průmyslu, pracovali jsme v herních studiích, vyvíjeli jsme hry. Pak jsme si řekli, že už nechceme dělat jenom hry, ale chceme trochu rozšířit svůj záběr.

Matěj Rejnoch: Zvažovali jsme co a jak a tím, že jsme už měli nějaké životní zkušenosti, chtěli jsme se postavit na vlastní nohy a rozhodli se pro podnikání. Původně jsme ještě trochu počítali i s herním průmyslem, ale to se rychle změnilo.

Vojtěch Buday: V roce 2019 jsme začali u nás ve sklepě, kde jsme v sušárně postavili tři stoly. Za zhruba půl roku jsme už měli našetřeno na nějaké levnější kanceláře, to jsme se poprvé stěhovali; dnes už jsme v trochu větší kanceláři. Rosteme, takže je to fajn.