Školy v kraji modernizují, mají virtuální realitu i tělocvik s postiženými

Začátkem roku odstartovala zatím poslední modernizace krajského školství a nyní odborníci přišli s vyhodnocením uplynulých etap.

„Není to tak, že by na našich školách bylo něco vyloženě špatně. Jsme například rádi za navýšení platů pedagogů. Učitelé tak dělají to, co umějí, a neodcházejí do jiných odvětví. Ale teď usilujeme o to, abychom školy zmodernizovali. Máme totiž dlouhodobý dluh, jelikož posledním počinem byl internet do škol. Pracujeme teď na plánu, který je zaměřený hlavně na digitální pomůcky do výuky, od počítačů přes tablety a skenery až po 3D tiskárny,“ vysvětlil vedoucí krajského odboru školství a mládeže Miroslav Gajdůšek.

Součástí modernizace školství v regionu je i odborná příprava pedagogů, především učitelů tělesné výchovy na práce s žákem, který trpí tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením.

Kromě toho se budou učitelé vzdělávat i v oblastech nových technologií. „Není nic horšího, než když zjistíte, že děti znají digitální techniku lépe než učitelé,“ poznamenal Gajdůšek.

Za uplynulých šest let spolkla modernizace vzdělávání v kraji 1,651 miliardy korun. Z toho nejvíce, tedy něco málo přes 119 milionů, získalo 119 škol na Prostějovsku. Nejvíce se tam dbalo na rozvíjení matematických a čtenářských dovedností a polytechnického vzdělávání. Ať už nákupem pomůcek, kufříků pro chemické pokusy, nových knih, nebo prosazováním projektových dnů pro školáky.

Děti se budou učit i venku

Každý region je přitom specifický. „Šternbersko je území s převážně venkovskými školami, a právě na to musíme z hlediska investic myslet. Na několika školách jsme tak stavěli venkovní učebny, které jsou pro děti něco nového a atraktivního a například na školách ve velkých městech se s tím nesetkají,“ popsala hlavní manažerka projektu MAS Šternbersko Veronika Machowská. Celkově 43 škol na Šternbersku získalo asi 62 milionů.

Jak zlepšit vzdělávání určuje ministerstvo školství. Kraj těchto cílů dosahuje pomocí místních akčních plánů pro mateřské a základní školy a krajských akčních plánů pro oblast středního a vyššího vzdělání.

Do těchto plánů se zapojily všechny střední a vyšší odborné školy v kraji, do jednotlivých projektů místních akčních plánů pak 359 mateřských, 278 základních a 22 základních uměleckých škol.

Nyní se rozbíhá již třetí program místních i krajských akčních plánů. „Už teď máme připravených asi 10 dalších projektů na modernizaci ICT učeben. Každopádně tento program bude pokračovat až do konce roku 2023,“ uzavřel Gajdůšek.