3D tisk vyrobí i model plodu. Pomůže to třeba u vývojových vad, říká lékař

Do gynekologie a porodnictví vstupuje 3D tisk, novinkou je 3D model plodu. Kde se tato myšlenka vzala?

Tímto zajímavým tématem jsme se začali zabývat již před nějakou dobou. Zkoušeli jsme data z trojrozměrného ultrazvuku, který používáme při vyšetření plodu v děloze, převést do formátu, který by byl vhodný pro 3D tisk. Postupně vyvstaly tři nezbytné fáze celého projektu. Tou první je získání kvalitní trojrozměrné akvizice. Převedeno do laické řeči: 3D zobrazení musí být přehledné, celistvé, anatomicky správné a detaily dobře prokreslené. Druhá fáze je počítačové zpracování. Elektronickým skalpelem, virtuálním osvětlením a volbou správného 3D modulu dokážeme upravit výsledek do požadované podoby. U toho už nemusí být nastávající maminka fyzicky přítomna. Třetí a velmi důležitá část je převedení velkého objemu dat do formátu, se kterým pracuje IT specialista. Upraví balastní artefakty a nevhodné elektronické šumy pro potřeby 3D tiskárny. Pak už napjatě čekáme na výsledek.

V případě vrozené vady dokáže 3D model určit její lokalizaci a rozsah. Poskytne tak cennou informaci chirurgovi, který bude po porodu operovat. Petr Polák vedoucí lékař prenatálního centra