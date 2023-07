Rodit ve čtyřiceti? Dlouhodobý trend a nic výjimečného, shodují se lékaři

Předloni byl věk nejstarší matky 49 let, o rok předtím 52 let. „Vnímání toho, jaký věk rodičky je standardní a jaký už nikoli, se rychle mění. Dnes už rozhodně budoucí matka starší čtyřiceti let není žádný extrém,“ potvrzuje přednosta porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Radovan Pilka.

Jeho slova dokládají i zmíněná čísla z porodnice. Letos, loni ani předloni neklesl ani v jednom z měsíců věk nejstarší rodičky pod čtyřicítku.