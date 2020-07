Věk matek dál roste, výjimkou přestávají být u porodů i padesátileté ženy

Nárůst novorozenců hlásí všechny porodnice v Olomouckém kraji. Na počty vede ta v olomoucké fakultní nemocnici (FNO), kam zdravotníci směřují mimo jiné všechny rizikové porody z regionu.

Zatímco loni tam v prvním pololetí přivítali 1 160 dětí, letos jich bylo už 1 210. Nejplodnějším měsícem byl zatím květen, kdy porodníci asistovali u 234 porodů.

Právě v Olomouci se zdravotníkům daří zachraňovat i ty nejmenší děti. Na Porodnicko-gynekologické klinice FNO se letos v dubnu narodilo miminko vážící pouhých 350 gramů, v ostatních měsících pak přišli na svět i novorozenci, kteří měli váhu jen kolem 500 až 600 gramů.

„I tak malé děti mají naději na přežití, pravděpodobnost se stále zvyšuje. Úroveň novorozenecké péče je dnes na velmi vysoké úrovni. Lékaři zachraňují už i děti, které se narodí ve 24. týdnu, což ještě před dvěma třemi lety nebylo považováno za možné,“ řekla vrchní sestra kliniky Vladislava Marciánová.

Naproti dětem, které se vejdou do dlaně, stojí míry největších a nejtěžších novorozenců. V olomoucké nemocnici drží rekord dítě, které se narodilo v únoru s mírami 55 centimetrů a 5 220 gramů.

Do roku 2005 bylo maximem 45 let

Podobné případy nepřekvapují ani zdravotníky v ostatních porodnicích v regionu.

„Rodí se velmi velké děti. Jedno mělo bez osmdesáti gramů rovných pět kilogramů, několik dalších pak přes čtyři a půl kila. Proti tomu náš doposud nejmenší novorozenec letošního roku vážil jen 1 640 gramů, ale vše zdárně dohnal,“ popsala vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Šternberk Radka Sedláčková.

Porodnost od ledna do června porodnice 2020 / 2019 Olomouc 1 210 / 1 160

Přerov 438 / 402

Prostějov 441 / 396

Šternberk 538 / 490

Šumperk 434 / 430

Jeseník 159 / 130 kraj celkem 3 220 / 3 008

V porodnici, která patří do společnosti Středomoravská nemocniční a holdingu Agel, se letos narodilo už 538 dětí, o 48 více než ve stejném období loni.

Nejstarší rodička, která v uplynulých měsících přivedla na svět dítě v Olomouci, měla 50, nejmladší pak 17 let. Jak napovídají dlouhodobé statistiky, do roku 2005 nepřekročily nejstarší matky v kraji věkovou hranici 45 let, poté se jejich věk začal postupně zvyšovat. Maminky s věkem 50 let se ve statistikách objevují v posledních zhruba pěti letech.

„Těchto žen je u nás každý rok do deseti a u všech jde v posledních letech o umělé oplodnění, ne přirozené početí,“ řekla vrchní sestra olomoucké porodnice Marciánová.

Průměrný věk prvorodiček v kraji je nyní 28,8 roku

Nejčastějším důvodem pozdních mateřství bývá podle ní nový partner, se kterým chce mít žena ještě další dítě. Ženy v tomto věku ale musejí počítat s náročnějším těhotenstvím, navíc jen výjimečně může taková nastávající maminka rodit přirozeně.

„Mají často tolik přidaných diagnóz, že je u nich většinou předem rozhodnuto o císařském řezu. Navíc jde převážně o početí z darovaného vajíčka, i tam se porod císařským řezem považuje za vhodnější,“ dodala Marciánová.

Lékaři považují za ideální pro mateřství věk kolem 20 let. Průměrný věk rodiček se ale až do roku 2018 průměrně zvyšoval až na 30,7 roku, přičemž loni se snížil o desetinu. První dítě si ženy pořizují v průměrném věku 28,8 roku, což je rovněž o desetinu méně než v roce 2018.

I tady je zajímavý pohled do dlouhodobé statistiky. Ta říká, že zatímco v roce 1991 byl průměrný věk pro prvorodičky 22 let, v roce 2000 už to bylo 24,6 roku.

„Odkládání rodičovství ženy zdůvodňují hlavně splácením hypoték a také snahou studovat a pracovat. Pořád ale platí, že čím vyšší věk, tím nižší šance na početí. Ale nejen to, ve vyšším věku hrozí i komplikovanější těhotenství. Na tom se nic nemění,“ podotkla Marciánová.

Stále více dětí se také rodí mimo manželství. Zatímco v roce 2010 bylo takových dětí v Olomouckém kraji 2 764 z celkových 6 936 novorozenců, loni jich bylo 3 139 z celkem 6 381 narozených. Vdané byly v roce 2010 maminky 4 158 dětí, loni už jen 3 220.