Uzavřená Litovel a Uničov postupně obnovují zásobování jídlem a léky

„Určité problémy samozřejmě jsou, ale řešíme je. Jak co se týče zajištění dodávek potravin, léků nebo pohonných hmot, tak i provozu sociálních služeb jako třeba domovů pro seniory, případně zajištění přístupu personálu například lékáren. Také jsme mimo jiné začali rozvážet potraviny seniorům,“ shrnul starosta Uničova Radek Vincour.

Město se zhruba jedenácti tisíci obyvateli by podle něj už mělo po poledni obdržet první část roušek, jejichž dodání slíbil v pondělí Olomoucký kraj. Pochválil také obyvatele, za disciplinovanost, nepanikaření a nošení roušek na veřejnosti.

Těmi od hejtmanství budou vybaveni kromě pracovníků sociálních služeb postupně třeba také prodavači. Roušky a respirátory do města poslali i různí dárci.

Podle Vincoura se také postupně vyjasňuje systém zásobování, který se v pondělí zadrhl. Dopravní společnosti a jejich řidiči totiž nechtěli do uzavřené oblasti jezdit, aby pak nemuseli být dva týdny v povinné karanténě.

„Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí jsme si stanovili podmínky, kdy za dodržení přísných hygienických opatření nemusí být karanténa nařízena. V podstatě se snažíme nastavit systém tak, aby řidič nepřišel s nikým do kontaktu, ideálně například tak, že vůbec neopustí kabinu a personál obchodu si zboží vyloží sám,“ nastínil starosta.

Podobný systém by podle něj mohl být nastaven i pro alespoň částečné zásobování některých firem, které by díky tomu mohly zůstat v chodu.

Dalším problémem bylo, že do uzavřené oblasti nebyli vpuštění například zaměstnanci lékáren a část z nich tak zůstala zavřená. Ti by nyní měli dostat výjimku.

V Litovli řeší mimo jiné potíže se svozem odpadů

Podobné je to i v Litovli. „Upřímně říkám, že zásobování není stoprocentní, ale relativně funguje. To základní jako pečivo či ovoce máme. Nikdo nemůže čekat, že za takové situace budou plné všechny regály. Řešíme to, dodavatelé nestíhali, někteří se báli do města vjet. I zásobování lékáren relativně funguje, zato lékaři jsou spíše už jen na telefonu,“ popsal starosta Viktor Kohout.

„Obyvatelé se cítí jako v kleci, ale postupně si na nový režim zvykají. Klidné nejsou ale místní firmy a podniky, které řeší, jak zajistit svůj chod. Mají své závazky a zakázky. Zavřená je řada menších obchodů, a to i těch, které by třeba mohly mít otevřeno. Město je ale vylidněné, tržby by tak byly mizerné,“ dodal.

Jeden z problémů, které radnice řeší, je odvoz odpadů. „Především toho tříděného, který nám běžně vyváží externí firma z Prostějova. Pro její zaměstnance se teď snažíme s olomouckými hasiči domluvit zapůjčení ochranných pomůcek, aby sem mohli vjet,“ řekl Kohout.

I on pochválil obyvatele, mimo jiné za vysokou míru dobrovolnictví, kdy mladí lidé například rozdávají ručně ušité roušky a zajišťují nákupy lidem, kteří do obchodů nemohou.

Lidé dotazy týkajícími se uzavřené oblasti zaplavili také policejní linku 158. Policie proto ve veřejné výzvě požádala, aby se obraceli na infolinku krajské hygienické stanice na čísle 585 719 719 a nezatěžovali jimi operační důstojníky tísňové linky. Základní informace související nejen s tímto opatřením lze najít i na internetových stránkách krajských hygieniků.

Nařízení krajské hygienické stanice se týká obcí Chořelice, Chudobín, Litovel, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov a Červenka.

Oblast, ve které žije zhruba 24 tisíc lidí, uzavřeli hygienici kvůli rozšíření nového koronaviru v pondělí brzy ráno. Jde o epicentrum nemoci v regionu, kde je zatím 31 nakažených. Olomoucký kraj, v němž je celkově 38 potvrzených případů, se kvůli tomu zařadil mezi regiony na druhé místo hned po Praze.

Příjezdy do uzavřeného Uničova a Litovle kvůli koronaviru hlídá policie