Pro lidi je to až apokalyptický šok, říká starosta uzavřené Litovle

Věděl jste předem, že Litovel bude hermeticky uzavřena?

Kolem třetí hodiny ráno přišlo oznámení, které jsme komunikovali s Olomouckým krajem, a to vyhláška vydaná hygienou.

Jak to lidé vnímají?

Je to až apokalyptický šok pro obyvatelstvo, protože jsme to tak úplně nečekali, i když tušili. Bohužel v našem městě se těch případů v porovnání na procento v republice rozvinulo více, proto toto nařízení. Všem lidem s trvalým či jiným pobytem na našem katastrálním území i kolem nás se zakazuje s okamžitou platností opustit toto území, a dále se zakazuje pohyb těchto osob mimo místo jejich pobytu, a to do odvolání.

Jak bude zajištěný chod místních firem?

Je spousta výjimek, teď se s tím pereme. Je tady spousta nešťastných podnikatelů, jejichž zaměstnanci sem jezdí do práce, chody firem jsou na nich závislé. Je to neskutečný maraton telefonátů už od půl čtvrté ráno, ale věřím, že se s tím postupně popasujeme.

Co všechno dnes bude řešit městský krizový štáb?

Budeme řešit zásobování a tak dále. Chceme hlavně uklidnit lidi, aby nešířili paniku, společně to zvládneme.

Víte, jak staří jsou jednotliví nakažení? Jsou mezi nimi i děti?

Většinou jsou to čtyřicátníci a lidé kolem sedmdesáti let. Bohužel je mezi nimi i jedno dvanáctileté dítě, které pobývalo nějakou dobu mezi lidmi. Takže už v neděli jsme oslovili ředitelku školy a zároveň trenéry, kde se tento chlapec pohyboval, aby rodiče ostatních dětí věděli, že přijde karanténa. Všichni nakažení jsou v relativně uspokojivém stavu.

Už dříve jste se zmínil, že v Litovli se formuje dobrovolnická pomoc. Můžete upřesnit, o co půjde?

Dnes dopoledne máme schůzku se zástupci dobrovolníků - s jedním organizátorem z řad mladých lidí a také charitou. Budeme řešit situaci lidí, kteří nemají možnost se o sebe postarat. Více říct zatím nemůžu. Musíme hlavně vyřešit ochranné pomůcky pro tyto dobrovolníky. Pokud budou například nosit lidem nákupy domů, musí být chráněni.

Jak jste na tom s ochrannými pomůckami obecně?

Máme základní pomůcky, roušky. Postupně objednáváme další, ale kdy přijdou nevíme. Objednávku jsme poslali před více než týdnem, na zásilku ale stále čekáme. Spoléháme i na pomoc Olomouckého kraje. Měli bychom dostat roušky nejen pro pracovníky našich zařízení, ale i obyvatele, a také patnáct tisíc respirátorů.