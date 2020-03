Roušky i měření teploty. Firmy se snaží minimalizovat riziko nákazy

Podle oslovených podniků se problémy projevují v několika úrovních. Tou hlavní je boj s nákazou. Firmy zavádějí zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření, zároveň ale narážejí na nedostatek ochranných pomůcek na trhu.

Jeden ze základních ochranných prvků, které firmy zavádějí, je omezení přístupu do svých areálů.

„Platí u nás zákaz návštěv. Řidičům při vjezdu do areálu dáváme roušky,“ popisuje Petr Novák, ředitel olomouckého výrobce ložisek Koyo Bearings.

V loštické strojírenské firmě ZLKL nesmí, trochu nadneseně, nikdo dovnitř ani ven.

„Omezujeme návštěvy i služební cesty,“ říká generální ředitel firmy Ladislav Brázdil.

Dezinfekci si museli namíchat sami

Všechny zmíněné firmy se také snaží mezi zaměstnance dostat co nejvíce hygienických pomůcek a dezinfekcí, a to nejen na toalety, ale také do výroby a vlastně všude tam, kde to jen jde. Ne všechny jsou ale k dostání. Své o tom ví třeba prostějovská oděvní společnost Koutný.

„Respirátory jsme nesehnali a dezinfekci jsme si namíchali svou,“ říká jednatel a spolumajitel Pavel Koutný.

Podobná opatření platila třeba také v uničovské strojírenské společnosti Unex zabývající se mimo jiné výrobou těžebních strojů. Vše ale radikálně změnilo uzavření celého Uničovska a sousedního Litovelska kvůli rozšíření nového koronaviru.

„Část zaměstnanců se ráno dostavila do práce a řešíme, zda je možné s nimi zajistit alespoň část výroby. Současně se však připravujeme i na situaci, že bude potřeba celý uničovský výrobní závod uzavřít,“ uvedl pro ČTK mluvčí firmy Boris Keka.

Pro povolání, u kterých to jde, zavádějí zaměstnavatelé home office, tedy práci z domu. Redakcí oslovené firmy zatím nepociťují chybějící zaměstnance, kteří by odcházeli po uzavření škol hlídat děti.

„Zatím jen asi čtyři zaměstnanci zůstávají doma, ale máme obavy, že ta čísla budou narůstat. Zatím to mohou řešit přes babičky, dědy nebo další příbuzné, ale je otázka, jak dlouho,“ říká ředitel Koyo Novák.

Riziko pro velké i malé hráče

Podle ředitele olomoucké okresní hospodářské komory Radima Kašpara je zcela jasné, že aktuální situace má a bude mít dopad na všechny podnikatele.

„Rozdíl bude jen v intenzitě. Velké průmyslové firmy situaci ustojí. I když i zde stačí málo, pár nakažených a výroba se na nějaký čas ‚rozsype‘, nebo vypadne jedno kolečko v dodavatelském řetězci a efekt bude podobný,“ říká.

Menší firmy to mají podle něj složitější. „To ani nemluvím o segmentech cestovního ruchu, ubytovacích zařízeních nebo restauracích. Zde mohou mít opatření i chování zákazníků značnou setrvačnost a nakonec pro některé i fatální dopady,“ tvrdí Kašpar.

„Ekonomické dopady, to je jedna rovina. Samostatnou kapitolou je blbá nálada a tlak na psychiku lidí. Co je důležité si uvědomit, že pokud se necháme až přespříliš pohltit panikou, teprve pak hrozí reálná ekonomická krize,“ dodává.