Domov pro seniory přišel po uzavření Uničova náhle o polovinu personálu

„Zůstala nás tady polovina zaměstnanců proti běžnému stavu, což vzhledem k celkovým počtům lidí v sociálních službách není dobré. Máme asi tři roušky na celé zařízení. Situace je zoufalá,“ popisovala v pondělí po telefonu ředitelka uničovského domova pro seniory Monika Glatterová.

Její zařízení s jednašedesáti klienty se jen o několik hodin dříve bez varování ocitlo v uzavřené oblasti 21 obcí na Olomoucku. Na těžko představitelnou situaci domova upozornily Seznam Zprávy.

„Bývá tady kolem osmi lidí na přímou péči, jsou tady čtyři. Základní péči poskytují. Mám tady kuchařky, uklízečku. Nemám údržbáře a sestry. Ráno jsem se snažila ty zaměstnance zkontaktovat, jestli by mohli přijet do města a 14 dnů zůstat tady a chodit do práce,“ popisuje první kroky po oznámení opatření Glatterová pro MF DNES.

Lidé, kteří do izolované zóny přijedou pracovat, už zde totiž po dobu karantény musí i zůstat.

„Pro část to nepřipadalo v úvahu, jelikož jde o matky od rodin, ale byla i část, která by do toho šla a pomoc mi přislíbila,“ dodává.

Lidé začali šít roušky

Akutní nedostatek roušek řešila ředitelka domova operativně. „Hned brzy ráno jsem jela za jednou z našich uničovských pracovnic, která je velmi zručná. Přivezla jsem jí alespoň nějaký materiál na výrobu roušek, abych alespoň trochu personál mohla vybavit. Kolem oběda jsem si vyzvedla roušky pro odpolední směnu a máme i pro noční.“

Další roušky pro domov začali šít také někteří místní dobrovolníci a v průběhu pondělka si od nich ředitelka roušky přebrala.

„Brýle nemáme žádné. Co se týká dezinfekcí, jsme schopni vydržet 14 dní i déle. V posledních dnech jsme zajišťovali, co šlo. Rukavic máme klidně na měsíc,“ popisuje Glatterová.

„Je ale otázka, jak začne fungovat zásobování. Dnes přijel jen dodavatel zeleniny, který je místní. Nedojela prádelna pro prádlo, nedorazily potraviny. Ti dodavatelé nejsou vybaveni ochrannými pomůckami, proto je sem nepustí. Bohužel, pondělky jsou dny hlavního závozu, kterými pokrýváme většinu týdne. Ten se dnes neuskutečnil. Naštěstí máme nějaké zásoby a týden jsme schopni vydržet, hladovět klienti nebudou,“ ujišťuje ředitelka.

Během pondělního odpoledne konečně domov obdržel alespoň 150 jednorázových roušek od hejtmanství. Následně také krizový štáb oznámil, že pro zaměstnance sociálních zařízení bude platit výjimka o možnosti cestování do uzavřené oblasti.

„Máme nastavený mechanismus, že policie bude vědět o lidech, kteří pracují v těchto zařízeních, a na základě seznamů a dokladu totožnosti budou tyto osoby propuštěny do práce a z práce,“ uvedl odpoledne hejtman Ladislav Okleštěk.

„Budeme doufat, že to bude fungovat. Pro nás je velmi důležité mít zaměstnance,“ říká ředitelka.

Příjezdy do uzavřeného Uničova a Litovle kvůli koronaviru hlídá policie