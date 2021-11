S endoprotézou už pár hodin po operaci na nohou. Nové metody urychlují léčbu

Ještě relativně nedávno by se to zdálo jako sci-fi. Pacient se jen několik hodin po zákroku na sále s endoprotézou jednoho z velkých kloubů staví na nohy, po necelém týdnu opouští nemocnici a po krátké rehabilitaci se vrací k normálnímu životu. Díky novým způsobům operací i léčby se to však stává realitou.