Moderní a zelený. Šumperk připravuje velkou rekonstrukci kulturního domu

Nový kulturák by měl být k dispozici v roce 2026. „V současnosti připravujeme s odborem rozvoje města, územního plánování a investic soutěž na administrátora, tedy zadavatele, soutěže na projektanta rekonstrukce domu kultury,“ popsal šumperský místostarosta Jakub Jirgl.

„Jakmile bude znám zadavatel, bude následovat vypsání soutěže na projektanta. Následně by měly odstartovat projekční práce. Odhadujeme, že budou trvat zhruba dva roky,“ dodal.

Podle něj by samotná rekonstrukce mohla začít nejdříve v roce 2024, trvat by pak měla minimálně dva roky. Autor ověřovací studie, architekt Petr Hájek, navrhuje, aby zůstalo zachováno vše hodnotné, co ve stavbě poplatné době svého vzniku je.

„Za dobu svého vzniku budova nemůže. Je ale škoda, aby se ztratilo mnoho kvalitního umění a uměleckořemeslných detailů. V šumperském domě kultury jsou přes dobu vzniku hodnoty, jež je důležité zachovat. A to jsme v návrhu zohlednili,“ zdůvodnil architekt. Budova bude podle něj jakoby zahalena do nového průsvitného pláště.

„Ten umocní výtvarné vyznění stavby jako solitéru zasazeného do krásného parku. Zelené střechy mají zabránit přehřívání samotného domu i jeho okolí,“ popisuje Hájek, který nečeká, že rekonstrukce bude mít nějaké zásadní problémy.

Velké změny zvenku i uvnitř

Vedení města Hájkovu filozofii vítá. „V přípravách na rekonstrukci je kladen důraz jak na funkčnost, tak i na ekonomiku. Jsme si vědomi, že objekt má svou hodnotu. Nicméně se dlouhodobě potýká s problémy, které již současnému provozu nevyhovují a je potřeba je odstranit a zároveň připravit kulturní dům pro budoucnost,“ sdělila místostarostka Marta Novotná.

Změní se vnější vizuální stránka celého objektu, ale největší změny čekají vnitřní prostor. Interiér bude maximálně variabilní. Nabídne různé typy sálů od klubových po hlavní sál pro největší akce. Ten bude vybaven zdviží, která bude zajíždět pod podlahu. Díky tomu lze rychle upravovat hlediště podle aktuálních potřeb.

Kulturák získá také nejmodernější gastroprovoz, restauraci a kavárnu. Město chce, aby po rekonstrukci co nejvíc zapadl do parku, ve kterém stojí, a taky rozšířil zelené plochy.

„Chceme maximálně využívat moderní technologie, jež jsou vstřícné k životnímu prostředí. Projekt počítá například se zelenými střechami, které zpříjemní klima v horkých dnech. V interiéru jsou navržena i taková řešení, jež budou umocňovat zážitek z kulturní akce poslechově i vizuálně,“ vysvětlil místostarosta Jirgl.

Budova stála tehdy enormních 40 milionů

Podle něj by po dokončení rekonstrukce domu kultury měla následovat obnova sadů 1. máje, které objekt obklopují. Na rekonstrukci kulturáku naváže celková revitalizace parku.

Stavba Domu kultury Šumperk byla zahájena v roce 1976, pro veřejnost byl otevřen v roce 1980. Investorem byla tehdejší Ústřední rada odborů prostřednictvím odborové organizace šumperského podniku Pramet. Proto zněl původní název šumperského kulturáku Dům kultury ROH Pramet Šumperk.

Celá stavba si vyžádala náklady ve výši 40 milionů korun, což byla tehdy obrovská investice. Město si později dům kultury pronajímalo. Peníze, které šumperská radnice platila, šly do oprav a údržby. Peněz od města však bylo málo, odborářům postupně vyschly další zdroje a kulturák chátral.

Radnice chtěla situaci změnit a aby mohla začít připravovat náročnou rekonstrukci, dohodla se s odbory na koupi. V roce 2016 odbory prodaly objekt městu za 18 milionů korun. Rekonstrukce bude vůbec první zásadní přestavbou, v minulosti probíhaly jen dílčí opravy.