Tři sta milionů vrácených konečně ze Sberbank zaplatí na Hané byty či školku

Podle dohody s Českou národní bankou dostaly 95 procent svých vkladů, o zbývajících pěti procentech se bude ještě jednat. Radnicím, které využily výhodných podmínek ve Sberbank, se tak uvolní ruce v investicích.

„Dostali jsme 50,5 milionu, které okamžitě zapojujeme do financování velkých investic,“ uvedl mohelnický starosta Pavel Kuba (Mohelnická demokracie).

Peníze podle něho vedení města rozdělí do tří akcí. „Jednak je to dokončení přestavby lékařského domu, na kterou půjde 25 milionů, do budovaného areálu technických služeb poputuje 16 milionů. A úpravy bývalé budovy Komerční banky, kterou přestavujeme pro potřeby Charity, přijdou na šest milionů,“ vyčíslil mohelnický starosta.

Přestavba objektu pro Charitu uvolní prostory, které město využije pro mateřskou školu. „Bude tam dost místa pro celou třídu, což je pro nás jedna z velkých priorit,“ objasnil Kuba.

Uničovu na účtech přistálo přibližně 105 milionů korun. „Peníze jsme nyní uložili na termínované vklady. Zastupitelstvo teprve rozhodne, kam je nasměrujeme,“ předeslal mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.

Podle něho je reálné, že se využijí k rekonstrukci městského klubu a radnice „Rozpočtu to samozřejmě hodně pomůže, byť blokace peněz ve Sberbank městu nezpůsobila žádné velké problémy,“ ujistil Juráň.

Uvolněnou sumu využili ke splátce úvěru

Na termínovaných vkladech u různých bank uložil zatím vyplacené peníze ze Sberbank také Šternberk na Olomoucku, který může nově počítat se zhruba 120 miliony korun.

„V letošním roce je využijeme k rekonstrukci ulic, chodníků, výstavbě nových smíšených stezek a parkovacích míst,“ nastínil starosta Šternberku Stanislav Orság (ODS).

Obec Senice na Hané na Olomoucku, která dostala 41,5 milionu z celkových 47, musela nedostatek svých peněz způsobených blokací ve Sberbank překlenout úvěrem, aby mohla splnit dotační podmínky a včas dokončit kanalizaci v místní části Cakov.

„Bylo to nepříjemné, protože v té době byly hodně drahé úvěry, takže polovinu vyplacených peněz jsme uvolnili na splacení úvěru za kanalizaci v Cakově,“ přiblížil starosta Senice na Hané Michal Tichý (STAN).

Dalších 14 milionů korun půjde podle něho do výstavby sociálních bytů a zbytek na zahájení další etapy výstavby kanalizace přímo v obci.

Nejmenší obcí regionu, která měla ve Sberbank peníze, je Budětsko na Prostějovsku. Starosta Jiří Páleník (Společně pro obec) potvrdil, že na účtech už má vesnice devět milionů. „Jsme malá obec, takže pro nás je to zhruba celý jeden roční rozpočet,“ nastínil.

Obec se do existenčních potíží nedostala. „Měli jsme naštěstí rezervy z minula. Museli jsme ale zastavit veškeré investice,“ řekl budětský starosta.

S penězi ze Sberbank přesto v letošním roce radnice nepočítá. „Peníze do budoucna zapojíme do fondu oprav našeho vodovodu,“ popsal Páleník.

Konkurz na Sberbank CZ, která byla českou součástí největší ruské banky Sberbank, byl prohlášen koncem srpna roku 2022. Následoval poté, kdy Česká národní banka odebrala bance bankovní licenci. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli masivnímu odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Obce regionu pak měly na dlouho zablokované desítky milionů korun, které získaly až přednedávnem.