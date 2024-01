Obce potřebují stamiliony uvázlé ve Sberbank, část peněz proto radši oželí

Zamrzlé účty měst a obcí na Hané, které si své peníze uložily v ruské bance, nyní brzdí jejich plány. Zároveň protestují proti odvolání jednoho z věřitelů Sberbank, pražské firmy LiftFin, který požaduje vyrovnání svých nároků v plné výši. Žádají odvolací soud, aby rozhodl ve stejném duchu jako správkyně.

„Společným návrhem za věřitelské obce z regionu proti odvolání jednoho z věřitelů jsme asi udělali maximum možného. Jde nám o čas. Tyto peníze potřebujeme co nejrychleji, abychom je ještě letos mohli využít v rozpočtu,“ sdělil starosta Mohelnice na Šumpersku Pavel Kuba.

Spolu s Mohelnicí podaly podání města a obce Olomoucka Uničov, Šternberk, Senice na Hané, Bohuňovice a Moravský Beroun. Celkem si samosprávy regionu uložily u Sberbank CZ kolem 350 milionů korun.

Richard Pospíšil z Katedry ekonomických studií Univerzity Palackého v Olomouci rovněž nevidí další možnosti, které by obce ještě mohly využít. „Je těžké odpovědět, ale zřejmě nemohly udělat již nic podstatného,“ podotkl.

„Sberbank CZ do doby ruského útoku na Ukrajinu klasicky podnikala na základě bankovní licence udělené jí Českou národní bankou. Ve prospěch vkladů do Sberbank CZ v mnoha případech rozhodly tržní argumenty, tedy výše úrokových sazeb z vkladů a celková výhodnost produktu,“ zdůvodnil Pospíšil, proč obce svěřily této instituci své peníze.

Pospíšil doplnil, že bývá vhodné diverzifikovat portfolio a vklady umístit do různých bank. „Tím se riziko podstatně snižuje. Z této zkušenosti mohou obce těžit ponaučení při nakládání s veřejnými prostředky v budoucnosti,“ doporučil Pospíšil.

Hodnota uložených peněz klesá

Věřitelské obce z regionu si musejí odečíst většinu úroků, protože od pozastavení bankovní činnosti Sberbank nebyly úročeny. Své peníze navíc nemohly utratit, takže za necelé dva roky jejich vklady kvůli inflaci ztratily část své hodnoty. Dnes už za ně postaví mnohem méně než tehdy.

Moravský Beroun má pořád nedostupných necelých 20 milionů korun. „Tyto peníze nutně potřebujeme co nejdřív, abychom mohli doložit spoluúčast ke schválené dotaci na výstavbu vodovodu v místní části Ondrášov. Čekat třeba další rok dva na to, že dostaneme sto procent, nám nedává smysl,“ řekl starosta Moravského Berouna Jan Hicz.

Peníze si město uložilo na spořicí účet u Sberbank v roce 2017. Po krachu banky v důsledku protiruských sankcí kvůli napadení Ukrajiny byly samosprávy, které v bance uložily peníze, osočovány z paktovování s Rusy.

„Udělali jsme výběrové řízení, ruská banka nabídla nejlepší podmínky, takže to nebylo tak, jak nám mnozí vyčítali. V té době to byla zdravá banka,“ připomněl Hicz.

Mohelnice měla v bance 50,5 milionu korun, s úroky to mělo být 53 milionů korun. O ně však město přijde, stejně jako o další miliony kvůli snížení procenta v nároku.

„Pokud vezmeme ještě vysokou inflaci, je to ještě mnohem víc. Pořád ale s těmito penězi počítáme na dokončení investic do knihovny nebo sportovního areálu v místní části Podolí. Kdybychom peníze nedostali do poloviny roku, tak si musíme vzít úvěr,“ obává se starosta Kuba.

I Mohelnice a některá další města využila pro uložení nastřádaných peněz Sberbank, protože městu nabízela nejlepší podmínky. „V roce 2019 nikdo nemohl tušit, že padne,“ upozornil Kuba.

Šternberk má v ruské bance dokonce 125 milionů korun. „Kdybychom tyto peníze dostali dřív, mohli jsme je využít na stavbu krytého bazénu. Takhle bychom za ně mohli postavit komplet sportovní halu, pokud by zastupitelstvo rozhodlo o její výstavbě,“ zmínil starosta Šternberku Stanislav Orság.

Přes sto milionů má zatím blokovány na účtu Sberbank Uničov. „Když tyto peníze získáme v horizontu měsíců, využijeme je na rekonstrukci městského klubu, což je náš kulturák,“ objasnil starosta Uničova Radek Vincour.

Ruská, nebo rakouská banka?

Podobně jako další starostové označil za nefér chování věřitele, který se odvolal proti rozhodnutí insolvenční správkyně. „Snaha nás tisíců věřitelů, aby bylo zahájeno vyplácení zablokovaných peněz, je enormní. Nemělo by to zůstat viset na pouhém jednom věřiteli, který má jiný názor,“ komentoval Vincour.

Uničov si peníze ukládal ještě u rakouské Volksbank, kterou ruská banka před lety převzala. Se změnou přešly do nové banky i peníze Uničova. „Těžko jsme vysvětlovali, že jsme si peníze uložili nikoli u ruské, ale u rakouské banky. S jejím přechodem na ruskou jsme nechtěli měnit, protože vše se zdálo v pořádku,“ vysvětlil Vincour.

Senice na Hané si musela kvůli dlouhodobé blokaci peněz na účtech ruské banky vzít úvěr. „Pokud dostaneme většinu z našich 45 milionů zpátky, splatíme úvěr na investice na skládce komunálního odpadu, část bychom využili na vybudování kanalizace v místní části,“ zmínil starosta Michal Tichý.

Konec Sberbank v České republice

Ruská Sberbank působila v České republice od roku 2013, kdy převzala českou pobočku rakouské Volksbank.

Nejistá geopolitická situace začátkem roku 2022 a především válka na Ukrajině vyvolaly paniku mezi střadateli, kteří začali masově vybírat své peníze. Sberbank CZ tehdy zastavila výplaty vkladů v celé České republice.

V dubnu téhož roku jí Česká národní banka odebrala licenci a počátkem května byla česká pobočka poslána do likvidace. V srpnu byl na banku prohlášen konkurz.

Peníze klientů byly zablokovány. Klienti o ně nepřišli. Limit výplat na jednoho z nich byl ale jen 100 tisíc eur. Další zákazníci, včetně obcí, musejí na vyplacení peněz ještě čekat.