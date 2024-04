Za čachry s dotacemi v muzeu hrozilo trojici 10 let, dohoda to změní na podmínku

Žalobě čelí někdejší ředitel Břetislav Holásek, bývalý radní Olomouce Miroslav Petřík a kroměřížský podnikatel Jiří Křeháčka. Detaily této kauzy byly doposud skryty nařízenou mlčenlivostí. Nikdo z hlavní trojice obviněných nechtěl kvůli podepsané mlčenlivosti případ komentovat.

Trojice obviněných uzavřela dohodu o vině a trestu, jejíž součástí je náhrada škody a podmíněný trest. Všichni se provinili v moderním projektu virtuálního muzea ve výuce z roku 2021, který zaplatily dotace Evropské unie.

Podle EPPO se na projektu přiživilo nejméně 14 členů týmu, kteří na něm měli pracovat, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo.

Detektivové jejich podvodné jednání mapovali pomocí odposlechů v muzeu či sledovaných telefonních hovorů. Trojici obvinili z dotačního podvodu, poškození finančních zájmů Evropské unie a dalších trestných činů.

Škodu policisté vyčíslili na třináct a půl milionu korun. Všem původně hrozil trest ve výši deseti let za mřížemi, uzavřením dohody je však navrhovaný trest nižší – tři roky s podmínkou na pět let. Budou muset zaplatit také pokutu ve výši půl milionu korun a čeká je i desetiletý zákaz činnosti v dotačních podnicích. Ve zkušební době by také museli nahradit zbývající škodu, kterou způsobili. Obvinění už totiž vrátili částku ve výši 4,6 milionu korun.