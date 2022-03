Prostě jsem to zmáčkl, řekl soudu muž souzený za zastřelení syna přítelkyně

Střelba zazněla v Lošově loni 11. února kolem desáté hodiny večer. Podle státní zástupkyně Simony Petříkové muž po předchozím popíjení alkoholu a následné potyčce se synem své přítelkyně vytáhl z ledvinky revolver.

„Namířil na horní část těla poškozeného a když se ten k němu přiblížil na zhruba metr, třikrát na něj vystřelil,“ uvedla žalobkyně.

Jedna střela oběť trefila do levé paže a dvě do trupu, přičemž došlo k zásahu některých orgánů. Mladík na místě zemřel na vykrvácení.

U soudu se dnes Sosík k vině doznal v obou bodech obžaloby, soud však jeho prohlášení nepřijal a poukázal na některé rozpory a přistoupil k dokazování. Svědky však osobně nevyslechl, obě strany souhlasily se čtením jejich výpovědí.

„Já bych se chtěl omluvit,“ pronesl během své výpovědi samotný Sosík, který přitom dříve ve své výpovědi uváděl, že šlo z jeho strany spíše o sebeobranu.

Opilý byl střelec i oběť

Obžalovaný označil svůj vztah s přítelkyní za dobrý, žena se proto i s dcerou nastěhovala k němu domů. Podle svědků měl dobré vztahy i s jejím starším synem, obětí konfliktu.

Podle Sosíka měl však mladík problémy s alkoholem a občas býval v opilosti agresivní. V osudný den společně popíjeli alkohol oba aktéři. Oslavovali tak zotavení po pracovním úrazu mladíka.

Samotný incident Sosík a jeho přítelkyně popisují rozdílně. Obžalovaný tvrdí, že jednal v sebeobraně. Podle jeho popisu se poté, co se doma nepohodl se synem přítelkyně, rozhodl se jít večer na procházku se psem.

„Tu zbraň jsem si bral proto, že jsem se chtěl projít do lesa a je tam hodně černé zvěře. V minulosti mi poranila psa, tedy jsem si bral zbraň na ochranu nebo spíše pro zaplašení této zvěře,” popsal důvod, proč měl u sebe nabitý revolver. Po chvíli však za ním přiběhl mladík, který ho podle jeho slov napadl.

„Několikrát mě udeřil pěstí, přerazil mi nos, roztrhl obočí a pořád opakoval, že mě zabije. Když jsem se snažil bránit, tak došlo k tomu, že se mi rozpadlo pravé rameno, které mám léčené, a nakonec jsem si vykloubil i levé,“ popsal Sosík.

Po krátké potyčce ven vyšli také ostatní svědci včetně přítelkyně obžalovaného a snažili se roztržku ukončit. Po chvíli však Sosík vytáhl zbraň a vystřelil.

„Prostě jsem to zmáčkl. V té chvíli jsem byl hrozně zbitej, letěl na mě, bylo to rychlé,“ vypověděl do spisu. Po střelbě odešel do domu a zbraň položil na stůl.

Původně mířil na mě, vypověděla přítelkyně

Rvačku obou mužů potvrdila i přítelkyně Sosíka a její dcera. Podle ženy však byl incident vyvolán tím, že jí obžalovaný v opilosti předtím vyhrožoval a nakonec jí po potyčce s jejím synem i dvakrát udeřil do obličeje, což syna rozlítilo. To, že muž vytáhl zbraň, zpozoroval mladík, který na ni upozornil.

„Podívala jsem se na Michala a viděla, že v ruce drží zbraň, kterou míří na mě. Bylo vidět, že mi míří do zad,” popsala žena. Nakonec však útočník zasáhl jejího syna, který se zřejmě snažil odvést pozornost.

Při střelbě útočník, který má zbrojní průkaz, použil revolver, který vlastnil bez potřebného povolení. Při následné prohlídce domu navíc policisté našli také ruský samopal, dvě malorážky a tlumiče, na které Sosík rovněž neměl potřebná povolení. Získal je zřejmě v roce 2016 v Plzni.

„Tyto zbraně jsem měl čistě ze sběratelských důvodů. Nikdy jsem je nepoužil a měl jsem je doma v trezoru. O výjimku k držením těchto zbraní jsem nepožádal, uvědomuji si ale, že to byla velká chyba,“ okomentoval to podle spisu.