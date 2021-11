Sedmý rozsudek v kauze ubití pohrabáčem na faře potvrdil 17 let vězení

Podle soudce Vladislava Šlapáka byl čin obžalovaného jednoznačně prokázán, stejně tak i jeho příčetnost.

„Jde o trestný čin vraždy spáchané zvlášť surovým způsobem, poškozený byl ubit železnou tyčí, došlo k rozsáhlé devastaci lebky. Nebyla žádná šance, že by poškozený takový masivní, brutální útok přežil,“ shrnul soudce s tím, že trest ve výši 17 let je při sazbě od 15 do 20 let přiměřený.

Soudní maraton přes tři úrovně soudů způsobila otázka právní kvalifikace činu čtyřiadvacetiletého mladíka, který byl tu chvíli pod vlivem pervitinu stejně jako oběť.

Krajský soud Vepřekovi nejprve loni v lednu uložil trest 9,5 roku za zabití. Zohlednil to, že mladík muže zabil až poté, co na něj oběť zaútočila nožem. Jednal tak podle soudu v silném rozrušení způsobeném strachem o život.

Oběť ubil dvanácti ranami pohrabáčem

Vrchní soud ale poté kvalifikaci změnil na vraždu a trest zvýšil na 17,5 roku. Podle něj šlo o vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem.



Poukázal na extrémní míru brutality, když Vepřek známého nejprve v dubnu 2019 v nevyužívané budově farního úřadu v Chudobíně několikrát bodl nožem a nakonec ho umlátil dvanácti ranami pohrabáčem. Navíc podle soudu na muže útočil i poté, co ho oběť přestala napadat.

Také podle žalobce Jaroslava Kandráče nemůže jít o zabití. „Je zde časová prodleva, v rámci které byl poškozený, bezvládně ležící, napadán dál, odtažen na jiné místo, a bylo pokračováno v jeho likvidaci opakovanými velmi intenzivními údery do hlavy železným pohrabáčem, které vedly ke zhmoždění mozku a smrti,“ řekl žalobce.

Následně však případ vrátil na počátek Nejvyšší soud, který verdikt zrušil. Letos v únoru pak krajský soud opět označil násilnou smrt muže za zabití a znovu vynesl trest v délce devíti let, odvolací vrchní soud mu ale posléze kauzu vrátil zpět s tím, že skutkový děj neodpovídal důkazům ve spisu.

Po vrácení spisu a doplnění dokazování výslechem znalců krajský soud v srpnu vynesl třetí odsuzující rozsudek, jímž tentokrát poslal Vepřeka za vraždu do vězení na 17 let. Jeho odvolání nyní krajský soud zamítl, muž má ale možnost opět podat dovolání k Nejvyššímu soudu.