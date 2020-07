Spor o D55 přinese dárek cyklistům, získají trasu z Přerova do Olomouce

„Na cyklostezce jsme se dohodli s obcemi, které jsou dotčené dálnicí D55. My jsme ve výhodě, že jsme v soudním sporu, máme tak páku na to, abychom to nějak ovlivnili,“ vysvětlil starosta Rokytnice Kamil Malenda, který za obec na přelomu června a července podepsal smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro stezku.

Hotová by podle Malendy měla být do roka, zaplatit ji pomůže dotace z Olomouckého kraje.

„Schválili jsme na tyto účely pro obec částku ve výši přes devět milionů korun. Polovinu získá Rokytnice letos, druhou pak příští rok,“ potvrdil náměstek olomouckého hejtmana Jan Zahradníček.

Náklady na samotnou cyklostezku se odhadují na 230 milionů korun. Většinu z této částky by měl pokrýt Státní fond dopravní infrastruktury, u kterého zase intervenovali zástupci ŘSD.

„Stávající vedení obce na rozdíl od toho bývalého přistupuje k věci velmi konstruktivně, proto je rádi podpoříme,“ řekl David Fiala, ředitel brněnského závodu ŘSD, který má přípravu stavby D55 u Rokytnice na starost.

Krok však odmítá nazývat kompenzací. „To slovo evokuje dojem, že jsme něčím vinni, my ale žádnou vinu necítíme,“ upřesnil.

Stezka může vznikat po částech

Bývalé vedení obce se s ŘSD soudilo, aby dosáhlo odklonění trasy dálnice dál od vesnice. Tu totiž kromě D55 v budoucnu sevřou i další liniové stavby – vysokorychlostní železnice Praha–Brno–Ostrava a kanál Dunaj–Odra–Labe. Všechny leží do sta metrů od obytné zástavby. Spor s ŘSD skončil až u Nejvyššího správního soudu, který dosud nerozhodl.

Z dřívějšího postoje Rokytnice nebyly nadšené vesnice, kterým má D55 pomoct. Veškerá doprava mezi Olomoucí a Přerovem totiž jezdí přes ně. I proto už nové vedení Rokytnice nechce stavbu blokovat.

S ŘSD se mimo jiné dohodlo na prodloužení a úpravě protihlukové stěny, úpravě ochranného valu dálnice, který zakryjí vzrostlé stromy, a prosadilo i benefit pro sousední obce v podobě 24 kilometrů dlouhé cyklostezky. Ta povede z Přerova přes Rokytnici, Brodek u Přerova, Kokory, Krčmaň, Majetín, Grygov a Velký Týnec k olomouckému nákupnímu centru Olympia.

Stavba je rozdělená na šestnáct částí, které se budou moct budovat i kolaudovat samostatně.

„Je to tak proto, aby případné potíže na jednom úseku nezkomplikovaly celou stavbu,“ popsal Malenda. Trasa cyklostezky podle něj vychází z požadavků jednotlivých obcí.

„Snažili jsme se zároveň co nejvíc využít stávajících polních cest v majetku obcí a komunikací v majetku kraje, aby byl projekt co nejméně bolestivý na výkupy pozemků,“ doplnil starosta Rokytnice.

Výsledek soudu dohodnutá opatření neovlivní

Nejvyšší správní soud (NSS) se záležitostí Rokytnice zabývá už dva roky. Žalobu k němu podalo ŘSD, které se tak brání proti rozsudku Krajského soudu v Olomouci. Ten dal v květnu 2018 za pravdu obci a pro stavbu zrušil územní rozhodnutí. Podle soudců stavba nemá platný klíčový posudek o vlivu na životní prostředí, takzvanou EIA.

Mimosoudně se Rokytnice a ŘSD nemohou dohodnout, v případě stažení kasační stížnosti by nabylo právní moci rozhodnutí krajského soudu. Pokud ŘSD prohraje i NSS, bude muset stavbu připravovat znovu. Na dohodnutých opatřeních pro obec to podle ředitele Fialy ale nic nezmění.

„Není důvod situaci hrotit. Vzhledem k tomu, že dokumentaci pro stavební povolení máme, žádali bychom o povolení najednou, bez územního rozhodnutí, a to ve stávající trase.“

Problémy se týkají jen části plánované dálnice D55, konkrétně jde o šestikilometrový úsek z Kokor do Přerova. První část z Olomouce do Kokor, která zahrnuje mimo jiné i obchvat Krčmaně, se připravuje bez komplikací. Stát tady již vykoupil většinu pozemků a do konce srpna chce požádat o stavební povolení. Samotná výstavba úseku by podle ŘSD mohla začít v roce 2022.