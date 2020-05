Rovinka na cestě z Olomouce do Přerova přibyla mezi rizikové úseky

Nejnovější přehled kritických míst sestavila pojišťovna Allianz z policejních statistik o dopravních nehodách na dálnicích a silnicích první třídy za loňský rok.

„Podmínkou bylo, že se na dané silnici staly minimálně dvě na sobě nezávislé dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo úmrtím, mezi kterými nebyla vzdálenost větší než sto metrů,“ popsal mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

„Aktuální etapa projektu se zabývá hledáním nových rizikových míst. Upozorňuje na lokality, které nebyly od roku 2016 identifikovány v žebříčcích nehodovosti Allianz a loni splnily daná kritéria,“ dodal.

Nebezpečný úsek se nachází na příjezdu do Kokor od Olomouce severozápadně od obce. Během roku 2019 se zde staly tři nehody, při nichž jeden člověk zemřel a čtyři se lehce zranili.

„Jde o zrádné místo. Je to rovinka, která na řidiče působí dojmem, že vidí daleko dopředu, a tudíž tam mohou předjíždět. Jenže ve skutečnosti je tam mírný horizont, takže nevidí dostatečně dopředu a náhle se jim objeví auto v protisměru. Proto je tam také plná čára,“ popsala jeden typ nebezpečných situací, k nimž u Kokor dochází, starostka Jana Habáňová.

Místo na vytížené silnici spojující Olomouc a Přerov podle ní také svádí řadu řidičů k rychlé jízdě.

„Což mimo jiné vede k tomu, že nám pak auta na začátku obce jezdí rozhodně vyšší než padesátikilometrovou rychlostí. Někteří se tam snaží dohnat zpoždění, protože předtím třeba jeli za nákladním autem, a tady je to svádí, aby ho předjeli,“ vysvětlila Habáňová.

V Kokorech kvůli hazardérům uvažují o obecní policii

Že jde o problematický úsek, potvrzuje i dopravní expert a krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

„Problém tam však není v silnici, ale ve spěchajících, hazardujících řidičích, kteří nedodržují předpisy a předjíždí, kde nemají, nebo jedou příliš rychle. Přitom na těch pár kilometrech zase tolik času stejně nahnat nejde, takže je to zbytečné riskování,“ shrnul.

„Případně jde o kombinaci obojího, jsou tam třeba k vidění i situace, kdy někdo se silnějším autem nepovolenou rychlostí předjíždí rovnou skupinu aut naráz. Nemluvě o těch, kteří si mimo špičku, když provoz zeslábne, dělají z této silnice závodní dráhu, přitom je tam mimo jiné riziko srážky se zvěří,“ dodal Charouz s tím, že neukázněnost řidičů nakonec může vést k protiopatřením.

O jednom, v podobě zřízení obecní policie, už začali v Kokorech uvažovat. Právě dohled a případné trestání řidičů porušujících předpisy jsou jedním z hlavních argumentů.

„Oni ohrožují obyvatele obce a my v tuto chvíli prakticky nemáme možnost s tím něco udělat. Obecní policie by nám umožnila kontrolovat rychlost s pomocí radarů a nezodpovědné řidiče postihovat,“ sdělila Habáňová.

Na obchvat se bude čekat i v ideálním případě roky

Problémy se navíc podle ní v posledních měsících zhoršily v návaznosti na dokončení předposledního úseku D1, po němž teď dálnice ve směru od Ostravy končí na okraji nedalekého Přerova.

„Už tak nám tu hodně jezdila tranzitní doprava, ale teď jí ještě přibylo. Často jde třeba o auta s polskou značkou, která patrně dříve jezdila po D35 na Olomouc a pak směrem na Brno, jenže teď dorazí na okraj Přerova, a pak zamíří na Olomouc tudy,“ shrnula starostka.

„Případně u nás dokonce odbočují a po silnicích třetí třídy jedou přes Dub nad Moravou do Prostějova, odkud pokračují dál po D46. Hodně jsme to tu pozorovali, když byly v Polsku jarní prázdniny, pak to prozatím utnul koronavirus,“ dodala Habáňová.

Ona i dopravní expert se shodují, že jediné definitivní řešení je roky chystaná rychlostní silnice, respektive nyní už dálnice D55, která poslouží jako obchvat a navíc bude se svými čtyřmi pruhy odpovídat objemu dopravy. Na tu si ale obyvatelé Kokor i řidiči počkají i v nejlepším možném případě ještě mnoho let.

Podle databáze Ředitelství silnic a dálnic nezačne budování sedmiapůlkilometrové části z Olomouce ke Kokorům dříve než v roce 2022 s tím, že dokončena by byla o dva roky později.

Na druhý, šestikilometrový úsek pak nedojde dříve než v roce 2023, otevřen by byl v takovém případě o čtyři roky později. Jde navíc o údaje z přelomu roku a je tedy otázkou, zda kvůli ekonomickým následkům pandemie koronaviru nebudou termíny znovu posunuty. Stále také nejsou zcela dořešeny spory o trasování druhého zmíněného úseku.