Rokytnice kývla na kompenzace za D55, bude i cyklostezka za čtvrt miliardy

Starosta Rokytnice Kamil Malenda novinářům ve čtvrtek řekl, že obec dál nebude bránit stavbě dálnice D55, výměnou však požaduje výstavbu protihlukové stěny a rozšíření valu podél dálnice.

Součástí dohodnutých kompenzací je také cyklostezka křižující dálnici a cyklostezka spojující Přerov s Olomoucí, která má podle odhadu stát 230 milionů korun. Většinu této investice má pokrýt dotace Státního fondu dopravní infrastruktury a finančně přispěje i kraj.

Rokytnice před časem uspěla se žalobou, kterou podala kvůli plánovanému úseku dálnice. Soud poté zrušil rozhodnutí, kterým olomoucký krajský úřad zamítl její odvolání proti územnímu rozhodnutí. Spor ale bude ještě projednávat Nejvyšší správní soud (NSS).

Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic v Olomouci Martina Smolky se tak projekt úseku dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem nyní ocitl v patové situaci.

„NSS nerozhodl o kasační stížnosti a nemůžeme zatím pokračovat v přípravě. Čekáme, až rozhodne, a doufáme, že to bude ve prospěch stavby,“ uvedl.

Soud může stavbu odsunout o několik let

Pokud NSS rozhodne v neprospěch stavby úseku D55 mezi obcí Kokory a Přerovem, tak to bude znamenat její několikaletý odklad, jelikož by se musel znovu zahájit proces EIA - posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

„Snad se najde nějaká cesta. Chceme stavbu dálnice úplně všichni,“ podotkl hejtmanům náměstek Jan Zahradníček (ANO).

Žaloba Rokytnice se netýkala celé dálnice, ale pouze šestikilometrového úseku z Kokor do Přerova. Investice je totiž od začátku rozdělena na dvě stavby. Platné územní rozhodnutí na druhý úsek z Olomouce do Kokor, který zahrnuje i obchvat Krčmaně, zatím nic neblokuje. Stavba by podle Smolky mohla začít v roce 2022.

Dálnice D55 je přeložkou stávající silnice první třídy, která Přerov s Olomoucí spojuje přes několik obcí. Vesnicemi denně projede až dvacet tisíc aut.

Podle nejnovějšího vydání mapy nových rizikových míst českých komunikací se jedno z nich nachází právě na této silnici, a to u obce Kokory. Loni se tu na krátkém úseku staly tři dopravní nehody, při jedné z nich zemřel člověk.