Jedenáctkrát trestaný muž vykrádal domy, při odhalení tasil pepřový sprej

Podle policie se muž z Přerovska pustil do vloupávání do domů v Olomouckém a Moravskoslezském kraji v dubnu.

„Majitelé po jeho nezvané návštěvě postrádali hotovost či šperky z cenných kovů. Bez zásadních ztrát vyvázli pouze ti, u kterých tyto věci nenašel,“ nastínila olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Celková způsobená škoda přesahuje 800 tisíc korun, téměř polovinu napáchal muž při vloupání do domu na Novojičínsku. Po vypáčení dveří totiž uvnitř našel hotovost v korunách i zahraničních měnách, šperky a investiční zlato.

Jak přitom ukázalo červnové vloupání do domu na Olomoucku, muž vyrážel do akce ozbrojen.

„Po přelezení plotu vstoupil do neuzamčené garáže, přes kterou vešel do domu. V obývacím pokoji ho však překvapil majitel domu a nevítaný host mu poté nastříkal do obličeje paralyzující sprej. Z místa pak utekl,“ popsala Vaňharová.

Vyšetřovatelům se nakonec podařilo vytipovat podezřelého a v úterý brzy ráno ho policisté zadrželi v místě jeho bydliště. Při domovní prohlídce pak našli část věcí, které při vloupáních používal.

Muž je nyní obviněn z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za což mu hrozí až pět let vězení. Na soud bude čekat ve vazbě.