Památkářům vadí „urnový háj“ kolem kaváren, Prostějov jim ale túje nechá

„Mobilní zeleň v betonových květináčích má mnohdy charakter spíše urnového háje. To jsou prvky, které do historického centra města nepatří,“ uvedl při přípravě vyhlášky pro Český rozhlas vedoucí oddělení památkové péče na prostějovské radnici Marek Perůtka.

Nespokojení provozovatelé kaváren se poté několikrát obrátili na prostějovskou radnici a ta nyní ustoupila.

„V oblasti tújí jsme po konzultaci s odborníky a po zkušenostech z jiných měst, například z Prahy, kde jsem se byl na předzahrádky osobně podívat, dospěli ke konsensu, že túje mohou být, ale maximálně do výšky sto dvaceti centimetrů, vyšší být prostě nesmí,“ uvedl náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal.

Podle něj je to rozumná dohoda, aby lidé měli soukromí a neseděli s kávou přímo na náměstí. Túje zároveň nesmějí být v betonových, ale pouze v dřevěných květináčích.

Túje poskytují soukromí i ochranu proti krádežím, zní z kaváren

Hlavním cílem nových pravidel je, aby z těsného sousedství historických památek zmizela zejména křiklavá reklama, poutače na pivo nebo nevkusné plastové stoly a židle.

„To chápu, i když jsou to pro nás výdaje navíc. Ale radnici vadila i zeleň. Denně kolem naší kavárny projdou tisíce lidí, díky zeleni se hosté cítili odděleně, každý na ně nehleděl, túje stínily, a když si někdo odložil věci na židličku, byla to také určitá ochrana proti krádežím,“ zlobil se například provozovatel oblíbeného Café Corso na náměstí Robert Bartů.

„Betonové květináče klidně vyměním za dřevěné truhlíky, ale nechat stoly jen tak na chodníku by vypadalo šíleně,“ dodal.

Náměstek primátora Rozehnal upozorňuje, že letošní rok teprve ukáže, jak se nová praxe osvědčí.

„My jsme jasně publikovali, že provoz podle nové směrnice je zkušební a letošní rok je takovým základním kamenem pro následující roky,“ podotkl Rozehnal.

Toho se provozovatelé kaváren obávají. „Nám to teď vyhovuje. Město uznalo, že vyhláška byla až moc přísná, a pro letošek jsme bitvu vyhráli. Každopádně všichni naši zákazníci, co chodí, jsou vděční, že túje zůstaly. Uvidíme, co bude za rok, protože máme informace, že už to bude znovu přísnější,“ bojí se provozovatel kavárny Bártů.

Památkář: Historické prostředí vyžaduje i péči o drobné detaily

Náměstek Rozehnal potvrdil, že město pro letošní rok vydalo řadu výjimek, aby provozovatelé předzahrádek měli čas se na přísnější vyhlášku připravit. „Město se nicméně rozhodlo, že bude držet nějakou linii, aby památková zóna vypadala opravdu reprezentativně a důstojně,“ vysvětlil.

Nové zásady pro předzahrádky prostějovská radnice v loňském roce připravovala několik měsíců. Přihlížela přitom k podobným opatřením v dalších tuzemských městech, jako jsou Praha, Brno, ostravská Poruba, Plzeň nebo Olomouc.

Už v dubnu město spustilo informační kampaň a kromě toho obeslalo všechny provozovatele předzahrádek na území městské památkové zóny s výzvou, aby se k návrhu vyjádřili, pokud mají nějaké námitky nebo pochybnosti. Neozval se nikdo.

„Přestože se uskutečnila rozsáhlá informační a připomínková kampaň, zahájená už loni v dubnu a ukončená v únoru letošního roku, teprve s platností vyhlášky si začali někteří provozovatelé předzahrádek nová pravidla uvědomovat a reagovat na ně,“ popsal situaci náměstek primátora Rozehnal.

„Historické prostředí vyžaduje nejen ochranu své struktury, jako jsou urbanistické založení, uliční síť nebo parcelace, ale vyžaduje také péči o drobný, zdánlivě nicotný detail. Právě ten mnohdy dokáže hluboce snížit vnímání historického prostředí,“ shrnul podstatu vyhlášky vedoucí prostějovských památkářů Perůtka.