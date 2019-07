U úřadů v Prostějově se nově parkuje s kotoučem, mnoho řidičů to neví

Do Školní a Demelovy ulice v centru Prostějova si lidé chodí vyřídit například občanský průkaz, cestovní pas nebo záležitosti okolo svých automobilů. Sídlí zde odbor dopravy, oddělení dokladů, ale také živnostenský úřad nebo odbor sociálních věcí.

Na parkovištích před oběma budovami bylo doposud dodatkovou tabulkou omezeno parkování na dobu jedné hodiny.

„Tuto dobu však většina řidičů nedodržovala, což občané často kritizovali,“ uvedl vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu Miroslav Nakládal.

Radnice proto nachystala změnu. Obě lokality označila dopravní značkou „Parkoviště s parkovacím kotoučem“.

„Ta označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání do vozidla viditelně umístit kotouč a nastavit na něm dobu příjezdu, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Na dodatkové tabulce je pak vyznačena doba, po kterou je tam bezplatné parkování umožněno. Tady je to jedna hodina,“ dodal Nakládal.

Většina řidičů ovšem o změně nemá tušení. „O parkování s kotoučem jsem zatím vůbec nic neslyšela a absolutně netuším, o co jde. Je pravda, že když tam člověk přijede něco vyřizovat, nikdy tam není volné místo. Pokud by se to zlepšilo, bylo by to fajn,“ svěřila se jedna z řidiček z Prostějova.

Předpokládá, že si bude muset zjistit bližší podrobnosti. „Asi bych se šla zeptat na informace, kde si parkovací hodiny mohu koupit nebo jak to mám udělat,“ dodala žena.

Pokud by si řidiči změny nevšimli nebo na parkovací kotouč zapomněli, je to přestupek, za který hrozí pokuta.

Změna platí pouze pár dní a radnice je shovívavá, nyní pokuty neuděluje. „Provizorně zatím postačí zanechat i viditelně položený papír pod předním sklem s ručně napsaným časem příjezdu,“ podotkl šéf odboru dopravy Nakládal.

Parkovací kotouče si motoristé budou moci zakoupit mimo jiné v regionálním informačním centru. „Věříme, že uvedené opatření přispěje ke zlepšení situace pro návštěvníky magistrátu,“ doufá Nakládal.

S místem v centru je problém

Parkování v centru Prostějova je dlouhodobě jedním z největších problémů města. Funguje zde několik placených parkovišť, ale míst je velmi málo.

O neupravenou plochu po bývalé sodovkárně vedle kulturního domu, která slouží jako neoficiální parkoviště, město loni vedlo válku s investorem, který ji zablokoval. O odvezení zátaras rozhodla tehdejší primátorka Alena Rašková.

„Město naléhavě potřebuje parkovací plochy, které investor odmítá dobrovolně uvolnit. Podle právní kanceláře lze přistoupit k uvolnění parkovací plochy. Jde sice o postup, který má svá rizika, nicméně dlouhodobě by stávající stav odporoval zájmům města,“ vysvětlila před rokem primátorka a na zátarasy poslala stroje.

V minulosti se objevily i jiné pokusy, jak v centru Prostějova zřídit další placená parkoviště, ale neuspěly. Rada například odmítla pronájem středového pásu mezi silnicemi ve Wolkerově ulici vedle vnitřního okruhu. Plán zřídit zde placené parkoviště měla pronajímatelka zdejšího bistra.

„Pokud bychom řešili tak významný veřejný prostor, jakým je tato široká ulice, tak je potřeba zpracovat komplexní studii zahrnující nejen parkování, ale i dopravu, chodníky pro pěší, mobiliář a zejména veřejnou zeleň,“ zdůvodnil nesouhlas radnice náměstek Jiří Pospíšil.

Ve středovém prostoru se navíc nachází vedle vodovodu a kanalizace také zatrubněný Mlýnský náhon, což by mohlo přinést další technické komplikace.