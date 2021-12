Postavte to jinde. Obce z Přerovska odmítají obří odpočívky pro kamiony

ŘSD plánuje v Olomouckém kraji výstavbu dvou oboustranných odpočívadel u obcí Milenov a Polom.

„V případě dodržení předpokládaných proporcí vznikne celkem 242 parkovacích míst, z toho bude 108 pro kamiony a 134 pro osobní vozidla,“ informoval regionální mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Jenže obě obce na Přerovsku, u kterých by odpočívadla měla vyrůst, jsou proti. V případě obce Polom, která s investorem jedná od roku 2019, by se plánované obousměrné odpočívky měly stavět na 5. kilometru D48 s celkovou kapacitou 180 parkovacích míst. Jednalo by o stání pro auta nákladní i osobní, autobusy či karavany.

Odpočívka má vyrůst zhruba 280 metrů od obytné zástavby. „Obáváme se dalšího zastavění orné půdy, hluku, prachu a všech negativních jevů, které souvisejí se zvýšenou dopravou. Obec je v údolní nivě, takže všechny splachy, například ropných látek, jdou do polomských mokřadů, do říčky Luhy a dále do Odry,“ shrnula starostka Polomi Marta Koubková.

„Neměli bychom přístup k odpočívkám ani k dálnici D48, žádné sjezdy ani nájezdy. Nám to přináší jenom negativa, pozitiva žádná, kompenzace žádné,“ dodala a podotkla, že na obec nedoputovala žádná konečná fáze územní studie či projektová dokumentace k nahlédnutí.

„Nic oficiálního obec neobdržela a majitelé půdy a vlastníci nemovitostí, na kterých by odpočívky měly být, také nic nedostali,“ konstatovala Koubková.

Pokud se obci nepodaří přesunout stavbu jinam, chce prosadit alespoň méně parkovacích míst než nyní plánovaných 180. Podle ŘSD v současnosti probíhá snaha o změnu územního plánu a další příprava proto aktuálně stojí. Odpočívku u Polomi chtějí státní silničáři zprovoznit v roce 2026.

Znamenalo by to velký zásah, zní z Milenova

S vybudováním obousměrné odpočívky na 303. a 304. km dálnice D1 na trase Lipník–Bělotín má problém také Milenov. Tam mají auta parkovat zhruba 300 metrů od domů.

„Nesouhlasíme s tím. Jednak je to blízko obce a stavba bude znamenat zátěž místních komunikací. Bude tam velký zásah a nevěříme tomu, že by záměr neovlivnil životní prostředí a pořádek v okolí. Máme tam dva rybníky a obáváme se kontaminace,“ shrnula starostka Milada Vašíčková.

ŘSD v Milenově počítá s 92 stáními pro kamiony, auta, autobusy či karavany.

„V oblasti se dělal geologický průzkum a zjistilo se, že tam podloží není úplně v pořádku, i přesto tam chtějí stavět,“ dodala starostka s tím, že stavbě se budou snažit zabránit.

O záměru se obec dozvěděla při projednávání změn územního plánu, zatím s ŘSD mělo vedení obce jedno jednání. Odpočívku u Milenova chtějí státní silničáři uvést do provozu v roce 2028.

Alternativa obvykle neexistuje

Budování nových odpočívadel reaguje na nedostatek parkovacích míst kolem dálnic, především pro kamiony.

„Snaha rozšířit síť odpočívek ale naráží na odpor příslušných samospráv, což přípravné a povolovací procesy prodlužuje a často úplně zastavuje, neboť ve většině případů neexistuje alternativní řešení vzhledem k jasně dané trase dálnice a možnosti umístění parkoviště,“ upozornil mluvčí Mazal.

Zkušenosti přitom nemusí být negativní, jak ukazuje třeba oboustranná odpočívka, která funguje už téměř dva roky na 289. km u Oseku nad Bečvou. ŘSD ji řadí mezi středně velké a má celkem 279 parkovacích míst. Podle starosty obce Martina Engla provoz odpočívky na život v obci zásadní vliv nemá.

„Odpočívku máme docela daleko od obce, od nejbližšího okraje přibližně 650 metrů. Z pohledu občana nás to nijak neovlivňuje, není ani napojená na žádné naše místní komunikace,“ zhodnotil.