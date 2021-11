Silniční peklo po opravě dálnice D46 v Prostějově končí.

U severního obchvatu zbývá dokončit hlavní most.



„Stavba je v předstihu asi pěti měsíců a probíhá bezproblémově,“ sdělil náměstek primátora Jiří Rozehnal, jenž má na starost stavební rozvoj a investice. Město by tak podle něj konečně měly přestat paralyzovat kolony.

„Lidé, kteří chtějí jet přes centrum na severozápad a západ města, už budou moci používat obchvat. Bude to velká úleva,“ uvedl.

Přispěje k ní i plné obnovení provozu na D46. „Pravé pruhy už byly v obou směrech zprovozněny včetně výjezdu Prostějov-střed. U rychlých pruhů to plánujeme na druhou půli měsíce,“ nastínil regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal. Konečné datum bude záležet na počasí a průběhu dokončovacích prací.

„Mělo by tak ubýt aut, která jezdí přímo přes centrum,“ podotkla referentka mediální komunikace města Anna Kajlíková.

Plánují se další opravy

Teprve čas ukáže, zda problémy končí, nebo si řidiči a cestující jen dočasně vydechnou. Plánovány jsou totiž další opravy. Na jaře dojde na poslední etapu ve Vrahovické ulici v úseku od ulice Janáčkova po náměstí Padlých hrdinů.

„O podrobnostech budeme jednat s investorem, tedy Olomouckým krajem, a samozřejmě se zhotoviteli,“ řekl Rozehnal.

Opravy jedné z klíčových tepen se neustále komplikují a protahují, původně už měly být hotové letos v prosinci. Podle Rozehnala je to kvůli firmě, která měla stavbu na starost.

„Práce nebyla rychlá ani kvalitní, a proto se už v první etapě nabralo zpoždění, které nebylo možné dohnat,“ sdělil náměstek. Jen na tom prvním úseku bylo podle něj 62 nedodělků, které se zhotovitelem řeší magistrát.

„Musím přiznat, že tak nekvalitní práci jsem za tři roky na magistrátu ještě nezažil, a jsem velmi rozezlen, slušně řečeno. Jako Vrahovičák dvojnásob,“ doplnil.

ŘSD se chce pustit do oprav estakády i budování pruhů

Nespokojení jsou i další místní obyvatelé. „Je to bordel,“ shrnul lakonicky jeden z oslovených lidí procházejících rozkopanou ulicí.



„Je to špatné, a nejen Vrahovická, těch ulic je tady hodně, co se spravovalo. Trvá to dlouho a je to náročné,“ postěžovala si také další kolemjdoucí.

Rozehnal slibuje do jara absolutní klid. To však není jisté. ŘSD by chtělo ještě letos začít s opravou estakády Haná, tedy dálničního mostu, který začíná v průmyslové zóně a vede k řece Hloučele.

„Letos by se jednalo o případnou výměnu ložisek pod mostem. Opravy na vrchní části nosné konstrukce estakády budou zahájeny v roce 2022,“ předestřel Mazal.

Estakáda je ve velmi špatném stavu, před třemi lety dokonce na auto projíždějící pod ní spadl kus betonu. Původně byly opravy plánované už na letošní jaro, protáhlo se ale výběrové řízení.

Jeden uchazeč byl vyloučen

„Nečekaně došlo k vyloučení jednoho uchazeče, proto se prodloužily správní lhůty a protáhl se také podpis smlouvy se zhotovitelem,“ nastínil regionální mluvčí ŘSD.



Státní organizace vyloučila původně vítěznou firmu Metrostav Infrastructure. Důvod podle Mazala souvisí s prokazováním kvalifikace. Jak vyplývá z registru smluv, zakázku nakonec získalo sdružení společností Firesta-Fišer, IDS a Eurovia.

Na jaře příštího roku navíc mají pokračovat práce i na samotné dálnici D46, kde budou dělníci budovat odbočovací a připojovací pruhy, tentokrát ve směru na Olomouc.

„Bohužel se nám potkalo více dotačních akcí najednou,“ okomentoval to Rozehnal.

Tristní dopravní situace začala v Prostějově letos v létě, kdy odstartovalo hned osm oprav najednou. Jak už MF DNES informovala, nejproblémovější bylo uzavření dvou tepen, ulic Vrahovická a Kostelecká, v kombinaci s rekonstrukcí dálnice.

Řidiči z ní totiž sjížděli a mířili přes město, což dopravu, hlavně ve špičkách, prakticky paralyzovalo. Zejména v Olomoucké ulici se tvořily několikakilometrové kolony a rovněž pěší měli problém se přes ni bezpečně dostat. Kostelecká ulice už je ale od 1. září opět otevřená.