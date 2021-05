Prostějov chce dopravní terminál a parkoviště na úkor zeleně, čelí kritice

Staré autobusové zastávky v ulici Újezd v současnosti využívají každý den stovky lidí. Zastavuje tam městská hromadná doprava a rovněž autobusy do přilehlých obcí ve směru na Brno a Zlín. I parkování v centru Prostějova je dlouhodobým bolavým místem motoristů.

Původně měl problém řešit projekt soukromého investora, který hodlal ve středu města vybudovat obchodní galerii a velké parkovací kapacity. Po krachu investice dnes řidiči parkují hlavně na neupravené ploše u kulturního domu. Toto provizorní parkoviště je však do budoucna absolutně nedostačující.

Město proto začalo plánovat investici, která by pomohla cestujícím a zároveň vyřešila problémy s parkováním. Odbor rozvoje a investic už nechal zpracovat příslušnou studii.

„Jejím předmětem je dopravně technické posouzení prostorových poměrů v lokalitě při východní straně ulice Újezd pro výstavbu dopravního terminálu a kapacitního parkovacího objektu,“ vysvětlil náměstek primátora Prostějova odpovědný za investice Jiří Rozehnal.

„Terminál bude sdružovat městskou, příměstskou a regionální autobusovou dopravu směrem na Brno a Zlín včetně linek ze zastávek v Lidické ulici, které by měl nahradit,“ dodal náměstek.

Součástí projektu je i stavba dvouúrovňového parkovacího domu se 173 místy. Studie se zabývá i úpravou okolí, návrhem odpočinkových ploch a počítá s vybudováním dalších 107 parkovacích míst na povrchu. V rozpočtu města je na celou akci pro letošek 450 tisíc korun, zpracování studie přišlo na 267 tisíc.

Vyhřáté ohnisko betonu

Plán však nemá mezi obyvateli Prostějova příliš velkou podporu. Na sociálních sítích kritizují především skutečnost, že kvůli stavbě parkoviště zmizí další zeleň, a nelíbí se jim ani, že město nevypsalo architektonickou soutěž a neřeší celý problém koncepčně.

„Přál bych si, aby z celého pásu zeleně zůstalo co nejvíce. Budova a infrastruktura bude jistě funkční a potřebná, ale vznikne další letní vyhřáté ohnisko betonu, budov, chodníků a silnic bez kousku zeleně,“ stěžoval si například Prostějovan Daniel Šperka.

Další z obyvatel Pavel Burša zase kritizuje fakt, že necelý kilometr od ulice Újezd je hlavní prostějovský dopravní uzel na vlakovém nádraží, ale město chce stáhnout tranzitní dopravu do centra.

„Aspoň nějaká plocha zeleně tak padne za oběť nekontrolovanému rozlití betonu a dopravě. Souhlasím s tím, že by se tam měl udělat pořádný přístřešek, aby se zlepšilo čekání na spoje, ale zbytek by měl zůstat a stačilo by nástupní pás o trochu prodloužit. K volnému prostoru a zejména zeleni v centru bychom měli přistupovat jako k rodinnému stříbru,“ míní.

Lidem také není jasné, proč radnice plánuje stavbu parkovacího domu zrovna v této lokalitě, protože vždy v minulosti se mluvilo o parkování těsně vedle hlavního náměstí v blízkosti kulturního domu, který se začne brzy opravovat.

„Pro koho vlastně bude nový parkovací dům? Bude pro abonenty, rezidenty či návštěvníky? Bude obsluhovat i oblast opraveného kulturního centra? Takže u opraveného kulturního centra a nové tržnice už žádný parkovací dům nebude, nebo vzniknou dva vedle sebe vzdálené pár stovek metrů?“ ptá se Burša.

Zeleň nahradí nová výsadba, slibuje město

Prostějovská radnice ujišťuje, že veškerou zeleň, která kvůli stavbě parkoviště zmizí, nahradí nová výsadba. Parkovací dům na Újezdě by měl podle náměstka Rozehnala fungovat pro celé rozšířené centrum Prostějova.

„Stavba parkovacího objektu by měla nahradit parkovací kapacity v rámci budoucí přestavby celého jižního centra města, židovských uliček a lokality bývalé sodovkárny,“ upřesnil náměstek.

Na investici v desítkách milionů korun se město bude snažit sehnat dotace.

„Jedná se o významnou akci města, která je součástí připravované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro nadcházející programové období,“ ubezpečil Rozehnal.