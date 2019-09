Výstava fotografií zve do ulic starého Přerova, některé jsou k nepoznání

Výstava s názvem Přerov včera a dnes, která je na tamním zámku přístupná do 6. října, je dílem muzejní fotografky Ivety Juchelkové a historičky a kurátorky Šárky Krákorové Pajůrkové, která spravuje fotografickou sbírku muzea.

„Loni se u nás konala velká výstava ke stoleté republice a mně se dostala do rukou část historických fotek Přerova, abych k nim nafotila soudobé fotografie. Tato práce mě nadchla, proto jsem oslovila naši historičku, jestli by se se mnou nepustila do většího projektu,“ nastínila Juchelková.

Nápad přefotit snímky pocházející až z počátku 20. století obě pohltil. Od loňského října do letošního dubna tak vzniklo na 500 srovnávacích snímků z různých částí Přerova.

„Postupovaly jsme chronologicky, od nejstarších snímků až po současnost. Fotografie jsme přitom vybíraly tak, aby byl na původní i současné aspoň kousek něčeho stejného a divák se tak měl čeho chytit,“ shrnula Krákorová Pajůrková.

Ne všechny historické fotografie šlo navíc přefotit ze stejného úhlu. „Přerov od 19. století hodně změnil svoji tvář, proto bylo občas obtížné najít to místo, kde stál před sto lety jiný člověk a pořizoval stejnou fotografii jako já,“ potvrzuje Juchelková.

Platí to třeba o přerovské nemocnici, před níž vyrostla továrna Meopty-optiky, či dnešní Základní škole Boženy Němcové, která je dnes obestavěná domy.

Přerov prošel několika výraznými proměnami

Přerov se radikálně změnil v posledních dvou stoletích hned několikrát. První výraznou proměnu zaznamenal po zavedení železnice v roce 1841.

„Dopravní spojení s okolním světem umožnilo průmyslový rozvoj do té doby malého hanáckého města. Přerov se začal rozrůstat, měnila se skladba jeho obyvatelstva, vyrostly nové obytné čtvrti,“ vysvětluje Krákorová Pajůrková.

Většina veřejných reprezentativních budov vznikla podle ní od 70. let 19. století do první světové války. Mezi ty nejvýraznější patří gymnázium v ulici Komenského či Městský dům. Kromě toho pak velkou proměnou Přerov prošel i v socialistických 70. a 80. letech.

„Zmizely bloky starých, často zajímavých domů a místo nich se vztyčily do té doby v Přerově neexistující domy výškové. Byla postavena rozsáhlá sídliště, vzniklo několik škol, krytý bazén, kino Hvězda i obchodní dům Prior. Město tak získalo současnou podobu. Po roce 1989 zkrásnělo rozsáhlou opravou, a to jak staré bytové zástavby, tak renovací panelových domů,“ hodnotí kurátorka.