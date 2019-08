VIDEO: Bagry v Přerově demolují domy stojící v cestě nové části průtahu

„Demolice mají být hotové do konce roku stejně jako výběrové řízení na samotnou stavbu. Ta, pokud vše půjde dobře, začne na jaře a dokončena bude v roce 2021,“ shrnul přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil.

Průpich je jedním z opatření, která mají vylepšit špatnou dopravní situaci v Přerově.

Tím hlavním zůstává dokončení dálnice D1, ovšem vzhledem ke zpoždění přípravy stavby posledního úseku od Přerova do Říkovic panují velké obavy z toho, jak to bude ve městě vypadat po dokončení předposlední části, která přivede auta do čtvrti Předmostí a ta poté budou muset projet Přerovem.

Mírnit problémy a pomoci s plynulostí dopravy má právě i průpich, jenž bude stát zhruba 180 milionů korun. Povede ulicí Polní přes most Legií až na křižovatku ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská. Tady se napojí zcela nová silnice přes průmyslový areál Juty až na Tovární ulici.

Nejde o jediné opatření, dalším je například pětiramenná křižovatka u Mádrova podjezdu a výpadovky na Horní Moštěnici a na ni navazující jihozápadní obchvat města, který skončí na ulici Tovačovská. Tu navíc čeká narovnání. Vše vyjde na více než půl miliardy korun a po dokončení této stavby zmizí z Přerova tranzit využívající nyní podjezd u nádraží.

Kromě toho také vzniká mimoúrovňová křižovatka s železnicí u vjezdu do Přerova od Olomouce v Přerově-Předmostí, na což navazuje rozšíření vytížené silnice v Polní ulici na čtyři pruhy. Ta musela být na více než čtyři měsíce zcela uzavřena, od konce července je průjezdná v jednom směru, a to od mostu Legií směrem na Olomouc pro auta do tří a půl tuny.