Při požáru mohou být zamčené dveře problém, upozorňují hasiči

Před dvěma lety na konci roku se v Heyrovského ulici v Olomouci odehrál typický vánoční požár. Od zapálené prskavky chytl stromeček a hrozilo, že se plameny rozšíří po celém bytě. Majiteli se tehdy naštěstí podařilo stromek vyhodit z balkonu, shořel tak venku a hasiči po příjezdu už jen zkontrolovali ohořelé torzo. Nikdo se nezranil a škoda byla zanedbatelná.



Přes vánoční svátky a na Silvestra hasiči v kraji pravidelně vyjíždějí k desítkám požárů. O poslední silvestrovské noci zasahovali dvanáctkrát, nejčastěji u požárů odpadkových košů, kontejnerů, či dokonce staré duté lípy, která chytla od pyrotechniky.

Řada bytových družstev proto v tomto období řeší dilema, zda zamykat, či nezamykat vchodové dveře. Na jedné straně stojí ochrana majetku před zloději, na druhé však zdraví a životy obyvatel.

„Představte si, když v panelovém domě vznikne požár. Chodby a únikové cesty jsou zakouřené, lidé začnou utíkat ven a podlehnou panice. Ke vchodovým dveřím najednou přiběhne víc lidí, začnou se tlačit, překřikovat a vytahovat klíče. To je hlavní problém,“ vysvětluje ředitel odboru metodiky Svazu českých a moravských bytových družstev Martin Hanák.

K otravě jedovatými zplodinami přitom stačí pár desítek vteřin.

Únikové cesty a východy musí být v domech ze zákona

Předseda bytového družstva z prostějovského sídliště Mozartova Petr Vysloužil potvrdil, že o problému zamykání dveří s kolegy nedávno diskutoval.

„Jde o to, jak velká nebo nepřekonatelná překážka by zamčené dveře byly, pokud má každý z nájemníků klíč. Pátrali jsme po tom, zda existuje nějaký jednoznačný zákaz nebo vyhláška. Pro nás je důležité mít takové věci vyřešené. Pro bezpečnost se snažíme dělat co nejvíce,“ vysvětlil Vysloužil.

Mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová uvedla, že podle zákona o požární ochraně musí majitelé domů, družstva nebo firmy udržovat volné únikové cesty a přístup k nouzovým východům.

„U staveb pro bydlení a bytových domů není zamykání vchodových dveří vyloučeno. Pokud vlastní každý nájemce klíč, je průchodnost zajištěna. Zároveň se předpokládá, že každá osoba, která v domě nebydlí, ale pohybuje se v něm, tak činí s vědomím někoho, kdo má od vchodových dveří klíč,“ popsala praxi mluvčí hasičů.

Standardní vstupní dveře pro hasiče problém nejsou. „Překonání těch bezpečnostních je však časově náročné a to samozřejmě komplikuje a zpomaluje záchranu zraněných, evakuaci lidí a zvířat a ochranu majetku,“ podotkla mluvčí.

Balážová upozorňuje, že při požáru umírají tři ze čtyř osob kvůli otravě zplodinami, tedy udušením v zadýmeném prostředí. „Doporučujeme proto, aby lidé po nahlášení mimořádné události počkali u vchodových dveří, a tím tak hasičům zajistili snadný přístup do domu,“ nabádá mluvčí hasičů.

Řešení: panikový zámek

Ideálním řešením je pak podle hasičů vybavit vchodové dveře u bytových domů takzvanými panikovými mechanickými klikami. Dveře není možné otevřít zvenku, ale zevnitř ano, a to pouhým stisknutím kliky bez použití klíče.

„Tím se výrazně zkrátí doba evakuace, obyvatelé domu nebudou muset při mimořádné situaci hledat klíče a zároveň bude v domě zajištěna ochrana majetku před zloději,“ řekla Balážová.

Dalšími možnostmi jsou pak autonomní hlásiče kouře či elektrická požární signalizace napojená přímo na operační středisko hasičů. V takových případech mohou být klíče od vstupu v klíčovém trezoru na fasádě domu.

Také podle Martina Hanáka ze svazu bytových družstev je takzvaný panikový zámek optimálním řešením. „Dvě věci jdou v tomto případě proti sobě. Kvůli ochraně majetku by lidé chtěli domy zamykat, ale hasiči to nevidí rádi,“ říká Hanák.

„Řešení je přitom poměrně jednoduché. Speciální zámek umožní, že zvenčí jsou dveře zamčené, ale zevnitř chytnete za kliku a jdete ven bez klíče. Jde především o to, aby se lidé v případě požáru rychle dostali ven. Požadavek na bezpečnost musí mít přednost,“ vysvětluje Hanák.

O panikovém zámku uvažuje i prostějovské bytové družstvo. „V dohledné době budeme dělat nové dveře a chceme, aby nebyly nebezpečné pro obyvatele, ale zároveň chránily náš majetek,“ řekl předseda.