Politici se přou o audit u silničářů zadaný kvůli Faltýnkově diáři

Zadání prověrky ve Správě silnic Olomouckého kraje (SSOK) oznámilo hejtmanství loni na jaře, výsledky dostali zastupitelé minulý měsíc.

Auditoři odhalili nedostatky u přidělování veřejných zakázek, v některých případech uvádějí zásadní pochybení, která vypovídají o systematickém selhávání nebo představují koncepční problém.

Hnutí ANO se v pondělí vymezilo vůči tomu, že by s ním výsledky auditu měly mít spojitost. Vycházelo z faktu, že prověrka byla zadána pro roky 2015 až 2020, přičemž hnutí vedlo kraj společně s ODS a ČSSD převážnou většinu tohoto období.

„Hejtmanství se snaží zamést pod koberec selhání a nedostatky při vedení SSOK. Koalice falešně dává neuspokojivé výsledky auditu do souvislosti s politiky hnutí ANO, o kterých však není v nálezu ani slovo,“ uvedl exhejtman a nynější zastupitel Ladislav Okleštěk (ANO).

Jeho spolustraník Petr Vrána pak audit nazval „nekonkrétní obecnou slohovou prací za dva miliony, které mohly být investovány jinak“.

Vedení kraje – složené z Pirátů a STAN, ODS a koalice Spojenci tvořené KDU-ČSL, TOP 09, hnutím ProOlomouc a Zelenými – kritiku odmítá.

„Jediná souvislost s ANO byla, že to odstartovaly zápisky z takzvaného Faltýnkova diáře. Když rada dostala tento signál, rozhodla se zadat audit. Pak už to bylo v pracovní rovině, ne politické. Ve snu by nás nenapadlo, že by to mělo ukazovat na nějakou politickou stranu, to je nesmysl,“ reagoval hejtman Josef Suchánek (PirSTAN).

Kromě toho podotkl, že kritizovaná údajná cena prověrky nesedí, neboť bez DPH stála 800 tisíc.

Opozice žádá důsledky, koalice čeká na policii

Diář zveřejnil server Seznam Zprávy a obsahoval poznámky poslance ANO Jaroslava Faltýnka ze schůzek, přičemž některé nápadně odkazovaly na rozdělování různých zakázek či dotací. Faltýnek nicméně odmítá, že by je jakkoliv ovlivňoval.

„Chtěl bych poprosit, jestli by orgány činné v trestním řízení ty věci mohly prošetřit,“ žádal následně.

Krajští radní na základě auditu upravili směrnici pro zadávání zakázek. Zaměstnanci SSOK už například nesmějí podnikat ve stejné oblasti jako organizace, jelikož docházelo ke střetu zájmů. Pomoci transparentnosti má i přesun zakázek do elektronického prostředí.

Klub ANO vyzval krajskou radu, aby z auditu vyvodila u správy silnic personální důsledky, jaké konkrétně, ale neupřesnil. Paradoxem je, že nynější ředitel SSOK byl vybrán právě za vlády hnutí na kraji.

Náměstek pro dopravu Michal Zácha (ODS) označil kroky ANO za politikum. „Vše řeší policie. Padne-li obvinění či obžaloba, nebudeme mít slitování, ale teď ctíme presumpci neviny. I předkladatel návrhu (hnutí ANO – pozn. red.) potvrdil, že v auditu nic zásadního nebylo,“ řekl.