Ať policie prověří záznamy z diáře, chce Faltýnek. Trestní oznámení nepodá

„Chtěl bych moc poprosit, jestli by opravdu orgány činné v trestním řízení ty věci mohly prošetřit. Nebudu podávat trestní oznámení, to opravdu nemá smysl, ale orgány činné v trestním řízení přeci mají možnosti, jak prošetřit trestné činy, které se potenciálně mohly stát jak z mé strany, tak samozřejmě ze strany pana (novináře Janka) Kroupy a společnosti Seznam,“ řekl dnes Faltýnek na sněmovním plénu. Debatu jeho vystoupení nevyvolalo.

Faltýnek uvedl, že šlo o diáře z let 2015 a 2016 a možná i z roku 2017. Do diářů si prý zapisuje všechny schůzky s poznámkami, co chtějí lidé řešit. O tom, jak se dostaly fotokopie k autorovi zpráv na serveru SeznamZprávy, může jen spekulovat. Faltýnek soudí, že někdo, kdo měl přístup k jeho soukromým zápiskům, je ofotografoval a potom předal dál, případně je zpeněžil.

Poslance vyzval Faltýnek k debatě o tom, s kým se mohou jako zákonodárci potkávat, jestli třeba s voliči, podnikateli nebo lobbisty. „Já se potkávám se všemi, já to otevřeně přiznávám,“ poznamenal. Připustil, že se zasazoval za výstavbu sportovního centra v Prostějově a obecně se zajímal o osud žádosti o dotaci na novou tělocvičnu v Jeseníku, a to na žádost starosty. Zdůraznil ale také, že nikdy nepodnikal a žádnou firmu nevlastnil ani skrytě.

O vysvětlení zveřejněných informací žádala Faltýnka opozice i premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Kdokoli porušil principy boje proti korupci, na kterých je postavené hnutí ANO, musí odejít, uvedl Babiš.

Faltýnek byl od února 2015 prvním místopředsedou ANO, na funkci rezignoval loni v říjnu kvůli jednání s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) v restauraci, která měla být podle vládních nařízení proti šíření koronaviru zavřená. Místo v čele poslaneckého klubu ANO tehdy Faltýnek udržel. Dnes neřekl nic o tom, že by kvůli aktuální kauze například opustil některou ze svých nynějších funkcí.